Sapere che c’è un dolce che fa bene è una di quelle novità che vorremmo sentire ogni giorno. Certo, non siamo tutti golosi allo stesso modo e lo scrivente predilige pure le pietanze salate.

Tuttavia, c’è proprio un dolce che fa benissimo alla nostra circolazione negli arti inferiori e alla nostra vista. Ecco il dolce velocissimo e gustosissimo che fa bene alle gambe e agli occhi.

Ingredienti

a) Un limone;

b) 400 grammi di mirtilli;

c) panna, a piacimento;

d) zucchero di canna;

e) cannella;

f) quel che resta dello champagne di Capodanno.

Ricetta

Per prima cosa, bisogna pulire per bene i mirtilli. Non ci pensiamo mai, ma una bella passata sott’acqua è sempre molto importante quando si parla di frutta con buccia edibile.

In seguito, li scoliamo e li asciughiamo. Prendiamo una boule capiente e li versiamo dentro con cura. Nel frattempo, ci dotiamo di uno spremi agrumi e spremiamo il nostro bel limone.

Facciamo poi piovere sui mirtilli il succo di limone e li giriamo per bene. Leggera spolverata di zucchero di canna e mettiamo il tutto a riposare in frigo per almeno un’ora. Questa mossa sembra proprio fare la differenza: il riposo è fondamentale per amalgamare i gusti.

Passato il tempo necessario, prendiamo la nostra cannella e lasciamo cadere sui mirtilli due spolveratine di questa magica spezia. Non ci resta ora che impiattare: scodelline di vetro e due cucchiai a porzione.

Il tocco dello chef è senza dubbio quello di aggiungere sopra ogni porzione un cucchiaino di panna. Le ragioni sono due: il colore bianco per l’estetica e il suo gusto deciso e profumato.

No, il vero tocco dello chef è quello di aggiungere un po’ di champagne in ogni scodella. Qui troviamo un buon consiglio per uno champagne economico e di altissima qualità. Mi raccomando, non teniamo segreto questo particolare, anche i nostri amici e famigliari hanno diritto a godere mentre mangiano!

Ecco spiegato, dunque, come preparare il dolce velocissimo e gustosissimo che fa bene alle gambe e agli occhi. Buon appetito!