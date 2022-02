Dolce sorpresa per San Valentino con questa torta profumatissima e senza zucchero e lattosio, molto facile da preparare 

Conto alla rovescia per la festa di San Valentino che quest’anno capiterà di lunedì. Per questo motivo, in molti hanno deciso di anticipare i festeggiamenti nel fine settimana, per ragioni di disponibilità di tempo libero. Tanti altri festeggeranno l’amore comunque lunedì sera.

Vediamo dunque come preparare una dolce sorpresa per San Valentino con questa torta che farà breccia nel cuore della persona amata.

Il dolce che proponiamo per gli innamorati

Oggi presentiamo la ricetta di un dolce molto buono e anche poco impegnativo nella preparazione. Il connubio perfetto per suggellare questo giorno dedicato alla festa dell’amore.

Si tratta di una sorta di crostata con crema senza lievito, ma anche senza lattosio. Il dolce pertanto è indicato anche per chi soffre di questa intolleranza. Inoltre, non presenta zucchero, il che potrebbe fare la gioia di chi è attento alla linea.

Infine, ricordiamo che sulla falsariga abbiamo visto come preparare la torta proteica anche in caso di intolleranza o diabete e ipertensione o colesterolo alto.

Vediamo cosa occorre in cucina

Ingredienti (per una torta per 6-8 persone):

300 g di tofu;

100 g di farina integrale (ne usiamo 80 g, invece, per questa torta adatta a colazione o merenda);

2 arance;

2 banane mature;

3 cucchiai di mandorle a lamelle;

olio evo q.b.

Dolce sorpresa per San Valentino con questa torta profumatissima e senza zucchero e lattosio e molto facile da preparare

Considerato il tema speciale da festeggiare, per questa torta potremo utilizzare anche una tortiera a forma di cuore.

Intanto preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180°, nel mentre prepariamo una spremuta con le arance e ne setacciamo il succo.

In una terrina con la farina aggiungiamo l’olio e dell’acqua tiepida, fino a formare un panetto che lasceremo riposare in frigo per mezz’ora. La nostra proposta è quella di una preparazione senza zucchero, ma se preferiamo la base dolce possiamo aggiungere 80 g di zucchero.

Nel frattempo tagliamo il tofu a dadini e lo frulliamo insieme alle banane. A seguire aggiungiamo poco alla volta il succo di arancia, stabilendo la quantità da inglobare. Tutto dipenderà infatti da due elementi. Primo, il grado di dolcezza e/o acidità delle arance impiegate. In secondo luogo, dalla consistenza della crema che vogliamo ottenere.

Pronti a infornare questa torta profumatissima e senza zucchero e lattosio

Imburriamo e infariniamo una tortiera bassa, o in alternativa potremo foderarla di carta torno. Aiutandoci sempre con due fogli di carta forno e un matterello, stendiamo il panetto prelevato dal frigo.

Foderiamo la tortiera con la pasta, ricoprendo anche i bordi della stessa. A questo punto trasferiamo la crema di tofu, banane e arance. Livelliamo il tutto e inforniamo per circa 35-40 minuti. Circa 10-15 minuti prima di sfornare, aggiungiamo in superficie le lamelle di mandorle e lasciamo completare la cottura.

Prima di gustare questo dolce una volta raffreddato, possiamo aggiungere in superficie zucchero a velo o della cannella.

