Nell’infinito panorama di dolci che possiamo gustare ci sono: le torte, i biscotti, i budini, le panne cotte guarnite con vari frutti e tanto altro. Questi dolci rendono felici grandi e i piccoli, c’è chi si cimenta nel prepararli per poter poi gustare il dolce fatto con le proprie mani.

Il dolce è quel pasto tanto atteso da chi lo ama e non, che può essere servito a fine pasto o a merenda.

Alcuni però sono penalizzati per via delle intolleranze di cui soffrono, un esempio potrebbe essere dato dagli intolleranti al lattosio che sono costretti a rinunciarvi.

Per questo motivo, questo articolo vuole trattare di una dolce semplice e gustoso che renderà felici gli intolleranti al lattosio: la cheesecake senza lattosio.

Uno dei vantaggi dello scegliere un dolce senza lattosio, anche se non si è intolleranti, è quello che la digeribilità risulta essere migliore.

Ingredienti

250/300 gr di biscotti tipo digestive

700 gr di formaggio spalmabile senza lattosio

175 gr di margarina vegetale

200 ml di panna dolce da montare senza lattosio

80 gr zucchero semolato

1 bustina di vaniglia

8 gr di gelatina per dolci

Qualche goccia di spremuta di limone

Mezzo bicchiere d’acqua

250 gr di marmellata a scelta

Procedimento per la base

Iniziamo a lavorare sulla nostra base, tritiamo i biscotti digestive con l’utilizzo di un mixer, se non ne disponiamo possiamo tritarli utilizzando un metodo alternativo.

Il metodo in questione consiste nell’utilizzo di una scodella e qualcosa che ci faciliti nel macinarli anche grazie all’utilizzo di un semplice bicchiere.

Nel frattempo sciogliamo il quantitativo di burro in un pentolino, cosi una volta fuso sarà possibile amalgamarlo con i biscotti tritati.

Una volta fatto questo, procediamo a stendere in maniera uniforme la nostra base in un apposito stampo a cerniera di diametro da 22 cm.

Se non ne disponiamo uno, andranno bene le vaschette tonde d’alluminio usa e getta che

possiamo trovare in qualsiasi supermercato.

Fatta questa operazione, poniamo in frigo la nostra base al biscotto ed iniziamo a lavorare sulla farcia.

La farcia

Prendiamo una ciotola e assembliamo i seguenti ingredienti: formaggio spalmabile, zucchero, 170gr di panna per dolci e la bustina di vaniglia.

Assicuriamoci di ottenere un composto omogeneo.

Intanto in una casseruola mettiamo a ammollo in acqua fredda gli 8gr di gelatina per dolci per circa dieci minuti.

Trascorso questo tempo, prendiamo una casseruola per riscaldare la restante parte di panna ed uniamola alla gelatina ben strizzata.

Successivamente prendiamo il nostro composto omogeneo ed uniamolo alla panna che abbiamo fatto raffreddare, possiamo poi mescolare e terminare la preparazione della farcia.

Prendiamo la nostra base dal frigo e versiamo il composto sui biscotti, livelliamola per bene, e riponiamo il dolce in frigo per almeno quattro ore.

Trascorso il tempo necessario, scaldiamo la nostra marmellata con le gocce di limone e il mezzo bicchiere d’acqua, lasciamo intiepidire e distribuiamola sulla superficie.

Riponiamo nuovamente in frigo per almeno un ora.

Consigli utili

Per essere certi che la nostra cheesecake abbia raggiunto i giusti tempi di raffreddamento è consigliabile lasciarla in frigo più tempo possibile.

Per questo motivo andrebbe bene se lasciassimo in posa il nostro dolce per una notte intera.

Possiamo scegliere la marmellata che più ci piace, la scelta può variare dalla classica marmellata alle fragole o azzardare con la marmellata di melograno.

Mangiare con gusto si può e grazie a questa ricetta sarà facile creare un dolce semplice e gustoso che renderà felici gli intolleranti al lattosio.