Un dolce fresco e straordinariamente gustoso che possiamo preparare in poco tempo e presentare come dessert di fine pasto, come torta, o merenda. Dopo la preparazione va posto in frigo quindi non richiede la cottura in forno.

Ingredienti

Gli ingredienti per una teglia media di 20-22 cm sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

100 grammi di burro;

200 grammi di biscotti secchi;

350 grammi di panna liquida fresca;

750 grammi di yogurt bianco;

8 grammi di gelatina in fogli;

60 grammi di zucchero a velo;

3 cucchiai di succo di limone e la buccia grattugiata di un limone.

Per il geléé useremo:

150 ml di acqua;

100 ml di succo di limone;

85 grammi di zucchero semolato;

6 grammi di gelatina in fogli.

Dolce freddo al limone senza cottura dal gusto cremoso ma delicato e paradisiaco

Procediamo preparando dapprima la base, e cioè frantumiamo i biscotti con un mixer e uniamo il burro fuso. Versiamo il composto in una teglia e poniamo in frigo.

Nel frattempo ammorbidiamo i fogli di gelatina in acqua fredda.

Intanto in due ciotole distinte mescoliamo lo yogurt con la buccia e il succo di limone. Nell’altra montiamo la panna con lo zucchero e uniamo al composto con yogurt avendo cura di mescolare delicatamente fino ad ottenere una mousse.

A questo punto prendiamo due cucchiai di mousse e la poniamo in un pentolino con la gelatina strizzata. Poniamo su fuoco basso e facciamo sciogliere.

A seguire versiamo nel restante composto di yogurt, amalgamiamo e versiamo sulla base di biscotti. A questo punto lasciamo in frigo per almeno un’ora.

Il geléé

Prepariamo il geléé. La modalità è semplicissima.

Dobbiamo mescolare acqua, limone e zucchero. Uniamo la gelatina strizzata e poniamo su fuoco basso.

Poi facciamo intiepidire girando di tanto in tanto e il grosso per il dolce freddo al limone senza cottura dal gusto cremoso ma delicato e paradisiaco è pronto. Infatti non ci resta che versare la gelatina sulla superficie del composto e riporre in frigo per almeno 4 ore.

A questo punto possiamo servire e gustare questo dolce freddo, delicato e cremoso.

Un’alternativa tutta estiva alle nostre serate in terrazzo può essere questa mousse al caffè, che troviamo qui.