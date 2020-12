Dolce facilissimo alle mele per stupire con una scenografica sorpresa

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La rubrica di ProiezionidiBorsa si veste di nuovi abiti, prediligendo in questo caso la camicia. La Redazione ha scovato per i suoi Lettori una ricetta della tradizione caduta un po’ nel dimenticatoio ma estremamente buona e che vale la pena provare assolutamente. Amatissima dalle nonne di tutta Italia, le mele in camicia si presentano come un dolce genuino, economico e veloce da preparare.

Adatte per una colazione sfiziosa o per una merenda con i fiocchi, le mele in camicia sono davvero semplici da fare. Di seguito, tutto l’occorrente per 6 persone.

Ingredienti

6 mele medio-grandi, possibilmente scegliere la tipologia “renetta“;

1 uovo;

80 g di burro;

125 g di zucchero semolato;

2 confezioni di pasta sfoglia;

farina tipo 00 q.b;

2 cucchiai di cannella;

zucchero semolato e olio extravergine di oliva q.b.

Dolce facilissimo alle mele per stupire con una sorpresa scenografica. Procedimento

Per preparare delle ottime mele in camicia, lavare bene, asciugare e sbucciare le mele. Con il “cavatorsoli”, eliminare il torsolo appunto e parte della polpa ma non gettar via l’estremità.

In una ciotola, inserire il burro tagliato a pezzetti e lo zucchero. Mescolare con cura. Successivamente, con un cucchiaino inserire la crema di burro e zucchero in ciascuna mela. Livellare con il cucchiaino fino all’orlo. Spolverare con una manciata di zucchero e un po’ di cannella. A questo punto, richiudere con l’estremità tolta in precedenza.

Stendere la pasta sfoglia con l’aiuto di un mattarello su un piano infarinato. Tagliare dei rettangoli di pasta abbastanza grandi da contenere ciascuna mela. Avvolgere tutte le mele e chiudere la pasta sfoglia ai bordi con una goccia d’acqua per sigillare.

Altro metodo utile per avvolgere le mele è costituito dalla pasta sfoglia tagliata a strisce che sarà poi girata intorno alla singola mela. Spennellare con un tuorlo tutta la superficie di pasta sfoglia.

A questo punto, prendere una teglia rivestita con un foglio di carta da forno e versare un filo d’olio sul fondo e posizionale le mele ripiene. Infornare per circa 30-35 minuti alla temperatura di 150°. Ed ecco che in breve tempo, la sfoglia diventerà dorata e al suo interno si nasconderà una sorpresa morbida e genuina.

Se “Dolce facilissimo alle mele per stupire con una scenografica sorpresa” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “3 consigli pratici rubati agli chef per una torta di mele strepitosa“.