Tra i frutti più amati, in qualsiasi stagione, la banana è quello che piace di più. Semplice da mangiare è, infatti, ottima come spuntino ma anche da consumare durante le sessioni di sport o in spiaggia. Le banane, inoltre, si prestano ad essere utilizzate in vari modi in cucina per preparare ricette più o meno elaborate. Dalla banana split, dessert americano per eccellenza alle macedonie è davvero il frutto perfetto. Ricche di vitamine e sali minerali come potassio e fosforo, le banane potrebbero favorire il buon funzionamento del sistema cardiovascolare ma anche dell’intestino.

Oggi si vedrà una ricetta che le vede protagoniste insieme ad altri frutti di stagione come mirtilli, fragole, more, lamponi e ribes. Una crema ai frutti di bosco per rinfrescare le pause estive, a fine pasto o a metà giornata. Semplice e veloce da preparare è una ricetta perfetta anche per chi non ama stare ai fornelli. Un buon modo per consumare più rapidamente anche banane o piccoli frutti troppo maturi.

Ingredienti per 10 persone

6 banane;

80 g di mirtilli;

80 g di ribes;

150 g di zucchero;

80 g di more;

80 g di lamponi;

400 g di panna;

80 g di fragole.

Dolce estivo al cucchiaio veloce e senza cottura con panna e fragole

Per preparare questo dolce al cucchiaio sarà sufficiente lavare la frutta facendo attenzione a non rovinarla. Lasciare una banana da parte, sbucciare le altre e inserirle in un mixer insieme a zucchero e panna. Frullare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo prima di aggiungere lentamente i mirtilli, i ribes, le fragole tagliate, le more e i lamponi. A questo punto la crema sarà pronta per essere servita in tavola inserita all’interno di un bicchiere o coppe. La banana rimasta, poi, potrà essere tagliata a rondelle e utilizzata per decorare la coppa prima di metterla in tavola. Lasciando qualche fragola da parte, poi, sarà possibile ridurle a pezzetti per decorare il dolce come si è fatto con la banana.

Alternativa

In alternativa si potrà utilizzare dello yogurt greco al posto della panna. In questo modo si porterà in tavola un dolce più leggero rispetto a quello descritto in precedenza. Il procedimento sarà il medesimo e, dopo aver frullato le banane si potranno aggiungere i piccoli frutti.

Conservazione

Prima di servirlo in tavola, questo dessert al cucchiaio dovrà essere lasciato in frigorifero per almeno un’ora. Nel caso in cui ne dovesse avanzare un po’, si potrà conservare un paio di giorni in frigorifero. Un vero dolce estivo al cucchiaio veloce da preparare e semplicissimo da conservare.

