Ogni domenica a fine pasto il dolce è una tradizione; se manca, la tavola è povera e monotona. Il dolce della domenica riunisce la famiglia e deve piacere a tutti. La difficoltà consiste nel preparare un dolce il cui gusto inebri il palato di tutti i presenti. Il dolce della domenica che proponiamo oggi è la torta al cocco. Una ricetta semplice con una preparazione di 25 minuti. Dolce della domenica ‘torta al cocco’ per deliziare il palato di tutti i presenti. Il dolce della domenica ‘torta al cocco’ è considerato un dolce di facile realizzazione.

Ecco gli ingredienti da utilizzare per la base

a) 300 gr di zucchero semolato;

b) 400 gr di farina di cocco;

c) 250 gr di burro;

d) 150 gr di farina di fecola;

e) una bustina di vaniglia;

f) 3 cucchiaini di rum;

g) un limone;

h) due bustine di lievito per dolci.

Ingredienti per la farcitura:

a) 350 gr di crema pasticciera;

b) zucchero a velo;

c) due cucchiai di farina di cocco.

Preparazione

Dolce della domenica ‘torta al cocco’ per deliziare il palato di tutti i presenti, richiede una preparazione semplice ed è possibile fare variazioni con aggiunta, ad esempio, di goccioline di cioccolato o cacao in polvere a secondo i gusti. Iniziamo la preparazione mescolando in una ciotola la farina, lo zucchero, la scorza grattugiata del limone, le uova e il burro ammorbidito. Poi sempre mescolando, aggiungere la fecola di patate, la bustina di vaniglia e il rum. Infine, senza mai smettere di mescolare aggiungere il lievito.

Imburrare e infarinare due tortiere di 24 cm di diametro, dividere in uguale misura l’impasto ottenuto. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti. Farcitura del dolce della domenica ‘torta al cocco’ per deliziare il palato di tutti i presenti

In un pentolino versare la crema pasticciera, la farina di cocco e far cuocere per circa due minuti; lasciare raffreddare. Mettere i due dischi di pasta sfornati e raffreddati su un piatto da portata. Coprire il primo disco con metà della crema preparata. Sovrapporre il secondo disco e coprite con la rimanente crema. Spolverizzate con lo zucchero a velo. Il dolce della domenica ‘torta al cocco’ per deliziare il palato di tutti i presenti è pronto da servire.