Questo dolce è una vera rivelazione per i momenti di fretta assoluta. Si realizza con soli 3 ingredienti e bastano 5 minuti per prepararlo. Si può preparare in anticipo e conservare in frigo fino al momento in cui andrà servito.

Può anche essere una golosissima merenda pomeridiana. I bambini adoreranno questo dolce. Ma non solo i bambini. I tre ingredienti per realizzarlo sono di facilissima reperibilità: una granola con frutta secca e cioccolata al suo interno; un budino alla vaniglia e del cioccolato fondente.

Ma vediamo come preparare questo dolce al cucchiaio con 3 ingredienti pronto in 5 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti per quattro porzioni:

a) una busta di preparato per budino alla vaniglia (generalmente una busta è il quantitativo di quattro porzioni) più mezzo litro di latte per preparare il budino;

b) 100 grammi di granola al cioccolato e frutta secca;

c) 80 grammi di cioccolato fondente.

Procedimento

Per preparare questo dolce serviranno quattro ciotoline. Scegliere delle ciotole trasparenti sarà l’ideale poiché consentiranno di vedere i vari strati del dolce, dandogli così un effetto scenico maggiore.

La prima cosa da fare è versare la granola dentro le ciotoline, 25 grammi per ciotola.

Poi bisognerà preparare il budino alla vaniglia. Andranno seguite le indicazioni sul retro della confezione.

La maggior parte dei budini da supermercato si realizzano semplicemente aggiungendo il contenuto della busta a mezzo litro di latte e portando ad ebollizione.

Quando il budino sarà pronto e ancora caldo, versare sulla granola, nelle quattro ciotole, e lasciare raffreddare.

Non appena la superfice si sarà rappresa un po’, grattugiarci sopra il cioccolato fondente dividendo 20 grammi per ciotola. Lasciare raffreddare il budino per il tempo indicato sulla confezione, ed ecco realizzato il dolce al cucchiaio con 3 ingredienti pronto in 5 minuti.

Un consiglio. Nel caso in cui questo dolce venisse preparato come merenda per i bambini, meglio sostituire il cioccolato fondente con quello al latte.