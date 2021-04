In natura ci sono dei veri fan dell’orto, allora dobbiamo tenere lontani questi mangiatori d’orto che sennò ci rovinano il raccolto. Questi infatti sono veramente ghiotti e in alcuni periodi dell’anno il nostro orto ne è sotto attacco. Vediamo alcuni modi per tenere lontani questi animali.

Come salvare l’orto?

Esistono, dunque, alcuni modi da attuare per tenere lontani questi molluschi dall’orto senza usare prodotti chimici che li possono danneggiare. Nello specifico stiamo parlando delle lumache. Le lumache solitamente attaccano l’orto nei periodi autunnali e primaverili, quando ci sono molte piogge e il terreno è molto umido.

Questi molluschi escono di notte, quando sono indisturbati, e se attaccano una pianta che sta ancora crescendo potrebbero causarle vari problemi. Inoltre anche gli escrementi lasciati sulle foglie sono pericolosi per il nostro orto.

Cenere di legna e fondi di caffè

Dobbiamo tenere lontani questi mangiatori d’orto che sennò ci rovinano il raccolto, ma cosa possiamo fare noi per tenerli lontani? Possiamo usare la cenere di legna unita ai fondi di caffè. Questi molluschi come ben si sa sono estremamente lenti quando si muovono. In sostanza quello che occorre è creare una barriera che le lumache non possono scavalcare.

Proteggiamo l’orto

Per questo motivo si consiglia di unire questi due prodotti e di circondare l’orto, o almeno quelle verdure che sono sempre attaccate dalle lumache. I due materiali sono assorbenti e pastosi, quindi difficili per le lumache da attraversare. Quando una lumaca si trova davanti a questo terriccio la prima cosa che farà sarà prendere un’altra strada. In questo modo il nostro orto sarà salvo e anche le lumache, che andranno a cercare cibo da qualche altra parte.

Ed ecco svelato come tenere lontane le lumache dal nostro orto. E oltre a tenere lontani questi molluschi è un ottimo rimedio per riciclare la cenere del camino e i fondi di caffè.

