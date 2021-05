I gatti, come molti altri animali, hanno senza dubbio una sensibilità superiore alla nostra. Non solo il loro udito e olfatto sono più sviluppati dei nostri, ma a secondo alcuni sanno anche predire alcune calamità. Chi non ha mai sentito dire, inoltre, che gli animali si comportano in modo strano prima di un terremoto?

Non stupisce quindi scoprire che secondo le leggende i gatti possono anche sentire i cambiamenti climatici. Ecco perché dobbiamo tenere d’occhio questo insolito comportamento dei gatti perché secondo la tradizione ci dice quando farà brutto tempo.

Un comportamento inusuale

Sappiamo bene che i gatti sono carnivori. Non ci pensano infatti due volte quando è ora di inseguire un uccellino, un topolino o perfino una lucertola. Chi nutre i propri gatti sia con cibi secchi che con la carne sa anche bene che i felini hanno chiare preferenze. Anche se sono abituati alle crocchette amano il gusto del cibo umido!

Stupisce quindi scoprire che alcuni gatti sono ghiotti di cibi insoliti. Alcuni mici, ad esempio, vanno pazzi per il pane! È però particolarmente strano vedere gatti mangiare con gusto l’erba. Dietro questo comportamento sembra esserci una ragione ben precisa, ma anche una leggenda.

Una tradizione curiosa

La spiegazione ufficiale è abbastanza semplice. I gatti a volte hanno bisogno di vomitare. Andando a caccia finiscono infatti a volte per mangiare parti di animali che non sono in grado di digerire. Altre volte hanno dei boli di pelo da espellere. L’erba non è digeribile per i gatti e provoca il vomito. In questo modo il gatto potrà stare meglio. Ma c’è un altro motivo per cui dobbiamo tenere d’occhio questo insolito comportamento dei gatti perché secondo la tradizione ci dice quando farà brutto tempo.

Ebbene sì, quando deve far brutto secondo molti i gatti cambiano comportamento. C’è chi dice che sono più irrequieti, chi che cambiano posizione in cui dormire, e c’è chi afferma che mangino erba. Ovviamente non ci sono basi scientifiche dietro questa credenza, ma possiamo divertirci notando che tempo farà dopo che i nostri gatti si sono concessi uno spuntino a base d’erba!