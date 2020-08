Dalla Germania arriva un allarme: girano troppe banconote false. La Bundesbank ci avverte che dobbiamo stare attenti all’euro con sigla tedesca. Nei primi sei mesi dell’anno sono circolate circa 34mila banconote contraffatte per un valore di 1,6 milioni di euro.

Quali sono le banconote più contraffatte

Da riscontri effettuati le banconote più contraffatte sono quelle da tagli di 10 e 20 euro. Rappresentano il 46% del volume complessivo di contraffazioni. Per fare un paragone con l’anno precedente siamo con un 10% in più. L’aumento è netto rispetto agli anni trascorsi. Johannes Beermann, membro del consiglio di amministrazione della Bundesbank chiede la massima attenzione

Le banconote false come si presentano

I tagli da 10 e 20 euro vengono contraffatti in modo molto elementare ma nonostante ciò pochi riescono a riconoscere la banconota falsa. Le contraffazioni stampate sono senza caratteristiche di sicurezza. In molti casi è chiaramente visibile la dicitura ‘banconote cinematografiche’ che identifica i fogli utilizzati per le riprese. Nonostante questo proliferarsi di banconote false regna la tranquillità. In Germania la situazione non è delle peggiori rispetto ad altri Paesi europei. La Bundesbank però non abbassa la guardia e mette in allerta tutti prima che la situazioni precipiti.

Facciamo una stima

In Germania su 10mila abitanti, 8 banconote sono contraffatte. Il rischio di entrare in contatto con denaro falso è possibile. Attenzione dunque in Italia quando avvengono pagamenti con l’euro di matrice tedesca. Meglio soffermarsi sulla stampa e dare uno sguardo in più. Altrimenti una volta incassata la banconota tedesca falsa poi sarà veramente difficile risalire all’autore.

Il fenomeno in Italia, la tecnologia ci viene incontro

Anche la nostra Nazione non è esente da fenomeni di banconote false. Ogni giorno sulle pagine della cronaca nera leggiamo di notizie riguardanti la spendita di banconote. La tecnologia ci viene incontro per riconoscere una banconota falsa. E’ nata un’app con il nome assistente verifica Euro. Questa app è in grado di riconoscere le banconote in euro della prima serie (ovvero relative all’anno 2002) e le banconote in euro della seconda serie (ovvero la serie Europa, relativa agli anni 2013-2019). Basta inserire il numero di serie della banconota e poi cliccare su verify. Dobbiamo stare attenti all’euro con sigla tedesca ma anche alle nostre banconote.