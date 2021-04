Le cimici del letto sono sicuramente fastidiose e molti di noi ne sono piuttosto spaventati. Le conseguenze che possono avere sul nostro corpo sono piuttosto note. E sicuramente non vorremmo mai ritrovarci con questo fastidioso inconveniente. Proprio per questo motivo dobbiamo sempre stare attenti al colore che scegliamo per le nostre lenzuola perché le conseguenze potrebbero essere spiacevoli. Infatti, secondo alcuni studiosi, pare che alcuni colori attraggano questi insetti più di altri. Vediamo nel dettaglio cosa hanno sottolineato i ricercatori.

Lo studio che sostiene che le cimici del letto sarebbero attratte dai colori

Secondo la ricerca condotta dagli studiosi della University of Florida, pare proprio che questi insetti preferiscano alcuni colori rispetto ad altri. Nello studio “Behavioral Responses of Nymph and Adult Cimex lectularius (Hemiptera: Cimicidae) to Colored Harborages”, viene spiegato proprio ciò. I ricercatori, infatti, hanno portato avanti alcuni esperimenti. E, dai risultati, sembrerebbe proprio che questo insetto si diriga più facilmente verso alcuni colori. Per provarlo, gli studiosi hanno usato la piastra di Petri. Per chi non la conoscesse, si tratta semplicemente di un cilindro in vetro in cui troviamo dei cartoncini di vario colore. E, all’interno di questo recipiente cilindrico, sono state poi inserite le cimici. E queste hanno proprio scelto due colori in particolare. Vediamo quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco i colori delle lenzuola che attraggono maggiormente le cimici del letto

I ricercatori, per prima cosa, hanno diviso gli insetti in diverse sottocategorie. I gruppi sono stati separati in base alla fame delle cimici, al genere e all’età, e successivamente ognuno degli insiemi è stato studiato. Alla fine dell’esperimento, i ricercatori hanno potuto notare che le cimici andavano verso i cartoncini di colore nero e rosso. Al contrario, questi insetti sembravano evitare maggiormente il giallo e il verde. Perciò, secondo questi studiosi, dobbiamo sempre stare attenti al colore che scegliamo per le nostre lenzuola perché le conseguenze potrebbero essere spiacevoli. Ovviamente, una buona igiene del letto e una pulizia profonda ci aiuteranno ancora di più di sicuro!

Approfondimento

Far cessare una volta per tutte il problema degli acari nel materasso con questo rimedio naturale