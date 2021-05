L’iper-pigmentazione della pelle è un fenomeno che colpisce maggiormente le donne con l’avanzare dell’età ma studi clinici hanno dimostrato che può colpire anche gli adolescenti. Questa altro non è che la presenza di macchie scure sulla pelle localizzate in particolari parti del corpo. E sono dovute all’invecchiamento delle cellule e alla melanina. Questa si attiva più rapidamente a causa di fattori genetici, patologici e ormonali.

L’attivazione della melanina per l’eccessiva esposizione ai raggi UV

Un’altra causa è l’eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti del sole. Infatti, l’esposizione prolungata senza prendere delle precauzioni è controproducente. È vero che i raggi solari stimolano la vitamina D necessaria per il sistema immunitario, ma l’esposizione deve avvenire entro un determinato limite di tempo. I raggi UV, infatti, provocano danni alla pelle, specie se presi per lungo tempo. Esempi sono l’invecchiamento precoce e l’iper-pigmentazione, oltre agli eritemi. La melanina comunque è importante per la sua funzione foto-protettiva, tramite l’abbronzatura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La melanina dunque rappresenta la sostanza principale a livello cellulare che determina la carnagione. Mentre casi di ipo-pigmentazione sono l’albinismo e la vitiligine.

Per le macchie più importanti consigliamo di rivolgersi ad un medico specialista. I trattamenti per questi tipi di macchie sono le terapie con il laser.

Dobbiamo puntare su questi ingredienti per ridurre l’iper-pigmentazione e avere una pelle più lucida e giovane

Sono cinque i principali ingredienti che aiutano a ridurre l’iper-pigmentazione:

Cetriolo;

Bicarbonato;

Limone;

Miele;

Aloe vera.

Questi ingredienti possono essere usati in molteplici modi. Vediamo come.

Si può usare una miscela composta da succo di cetriolo, succo di limone e bicarbonato capace di lenire e schiarire le parti colpite dalle macchie. La miscela si passa direttamente sulle parti colpite come se fosse una crema da spalmare. Oppure possiamo optare per la lozione al miele, integrando il succo di limone, sempre da spalmare sopra le macchie. Il gel di aloe vera invece lo possiamo acquistare in farmacia o al supermercato come crema da spalmare. Questi ingredienti vanno passati (e risciacquati) la sera prima di andare a letto. Tutti questi ingredienti hanno proprietà antiossidanti e contengono vitamina C, per cui contribuiscono ad ostacolare il precoce invecchiamento delle cellule. Allo stesso modo schiariscono le macchie cutanee. Ecco perché dobbiamo puntare su questi ingredienti per ridurre l’iper-pigmentazione e avere una pelle più lucida e giovane.

Approfondimento

In pochi sanno che questi due alimenti buonissimi sono un vero toccasana per abbassare il colesterolo senza rinunciare al gusto.