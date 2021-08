Il caldo non è micidiale solo per noi esseri umani, ma lo è anche per i nostri amici a quattro zampe, nello specifico cani e gatti. Bisogna quindi seguire alcuni consigli e dobbiamo proteggere i nostri animali dal caldo eccessivo perché lo soffrono molto più di noi.

Con l’arrivo dell’estate i nostri amici a quattro zampe possono venire in vacanza con noi, possono stare da qualche parente, da un amico oppure in una pensione per cani. Gli animali soffrono molto il caldo anche se non si direbbe, dato che molto spesso troviamo il nostro cane sdraiato per terra sotto il sole bollente. Eppure bisogna sapere che la temperatura corporea di un cane gira intorno ai 38.5°. E iniziano a respirare molto velocemente quando stanno cercando di abbassare la temperatura corporea.

Dobbiamo proteggere i nostri animali dal caldo eccessivo perché lo soffrono molto più di noi

L’estate è quasi giunta al termine, ma il caldo non sembra se ne sia andato ancora totalmente. Ricordiamo che quest’anno abbiamo raggiunto un nuovo record europeo: infatti abbiamo toccato i 48.8° nella bellissima città di Siracusa. E secondo gli esperti se andiamo avanti così sarà sempre peggio.

Mentre noi ci proteggiamo dal caldo accedendo condizionatori o andando in vacanza al freddo, pensiamo anche ai nostri piccoli amici a quattro zampe. È assolutamente compito nostro proteggerli dal caldo che c’è e da quello che verrà.

I consigli dell’Enpa

Vediamo cosa ha suggerito e suggerisce l’Enpa-Ente Nazionale Protezione Animali per proteggere i nostri cuccioli. Come abbiamo accennato prima la temperatura corporea degli animali è più alta rispetto a quella degli esseri umani. Quindi, quando le temperature diventano molto alte e vediamo il nostro cane in difficoltà, quello che possiamo fare è bagnare le nostre mani e passarle sul loro pelo. Possiamo anche bagnare un panno e passarlo sull’animale.

Il cane sulla spiaggia

Spesso portiamo al mare con noi il nostro amico Fido. Ma quando lo facciamo, dobbiamo essere consapevoli che anche il cane soffrirà molto il caldo, proprio come noi. Motivo per cui dobbiamo bagnarlo spesso e, se ama l’acqua, non dobbiamo assolutamente vietargli il bagno.

Moltissimi cani amano fare il bagno un po’ perché così si rinfrescano. Ma anche perché per loro è un divertimento, soprattutto se in acqua ci stanno con i loro padrone o con la famiglia al completo. Se il cane è anziano invece si consiglia di lasciarlo a casa, con l’aria condizionata e di non portarlo in spiaggia perché soffrirebbe troppo il caldo eccessivo.

Approfondimento

Bisogna osservare e proteggere queste parti del gatto per evitare tumori alla pelle.