Tutti noi dobbiamo fare attenzione alla dieta che seguiamo per mantenerci in salute e in uno stato di benessere psicologico e fisico. Molti esperti concordano che la prima parte della dieta inizia al supermercato e che la spesa vada fatta in maniera saggia per evitare di portare a casa cibi nocivi e poco nutrienti.

Molte persone che pensano di acquistare dei cibi sani rischiano di sortire l’effetto contrario, oggi vedremo perché dobbiamo fare molta attenzione a questo prodotto in vendita al supermercato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Sempre controllare il sale presente

Per motivi etici e salutistici moltissime persone scelgono di seguire una dieta vegetariana o vegana, che escluda il consumo di carne, pesce e a volte di ogni proteina di origine animale.

Come abbiamo visto in questo articolo, si sta diffondendo sempre di più il consumo di “carne vegetale”, un prodotto proteico dal sapore simile alla carne.

Molti scelgono di consumare questo cibo per non rinunciare al sapore di bistecche e hamburger, ma bisogna fare molta attenzione. Questi prodotti sono effettivamente proteici e possono soddisfare il fabbisogno proteico oltre che il gusto per la carne.

Il problema di questi prodotti è che talvolta sono realizzati con un ampio uso di sale e insaporitori. Questi ingredienti sono insidiosi perché ne sottovalutiamo il rischio e spesso ne consumiamo in quantità eccessive. Prima di comprare la carne vegetale dobbiamo sempre leggere i valori nutrizionali e controllare se il sale superi la dose giornaliera raccomandata. È importante ricordare che il sale è un composto altamente rischioso, che aumenta il rischio di ipertensione e obesità.

Dobbiamo fare molta attenzione a questo prodotto in vendita al supermercato

Se amiamo le alternative vegetali alla carne possiamo ogni tanto consumare le cosiddette bistecche vegetali, ma non farlo in maniera abituale.

Al posto di questi costosi prodotti molto lavorati possiamo iniziare a consumare i legumi, semplici da preparare e fonte naturale di proteine e sali minerali.