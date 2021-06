È tempo di sole e mare. Molti italiani si stanno già godendo un periodo di vacanza e quanti non riescono ancora colgono l’occasione per un mordi e fuggi nel fine settimana. Un modo per ricaricarsi di energia e godere qualche ora di sano relax.

Spesso, però, il desiderio di sole la fa da padrone al punto che possiamo dimenticare le buone abitudini da adottare soprattutto durante le prime ore di esposizione dopo il lungo inverno. Durante le ore diurne magari non prestiamo attenzione e il tempo scorre. All’improvviso o a fine giornata potremmo essere sorpresi da alcuni sintoni che possono spaventarci e che non vanno sottovalutati.

Dobbiamo fare attenzione a questi sintomi se ci siamo esposti per troppe ore al sole e rimediare all’insolazione in questo modo

La descrizione dei sintomi ci arriva direttamente da una pubblicazione dell’Ospedale Niguarda di Milano. Per i nostri Lettori facciamo una sintesi per punti che tiene conto anche di altre pubblicazioni su testate di settore, così da poter capire come rimediare in modo repentino ed evitare di rovinarci la vacanza.

Innanzitutto, ai primi segnali di malessere dobbiamo metterci all’ombra e possibilmente al fresco. I primi sintomi si ravvisano con un innalzamento della temperatura e la comparsa di febbre.

Contestualmente possiamo avvertire brividi tipici di uno stato febbrile. Nei casi più forti possiamo provare anche mal di testa, capogiro e senso di vomito. In casi estremi anche perdita di coscienza e ustioni sulla pelle.

Cosa fare

Immediatamente dobbiamo sottrarci all’esposizione diretta e cercare un posto all’ombra e possibilmente al fresco. Per abbassare la temperatura è bene procedere cono impacchi di acqua fresca (ma non fredda) sulla fronte, sui polsi, all’inguine e negli incavi dei gomiti.

Fondamentale, poi, bere per recuperare una giusta idratazione ed è importante sorseggiare a piccoli sorsi. Nei casi di perdita di coscienza è opportuno contattare un medico.

Prevenzione

Certamente dobbiamo fare attenzione a questi sintomi se ci siamo esposti per troppe ore al sole e rimediare all’insolazione in questo modo. Ma se riusciamo è bene agire d’anticipo e pervenire.

Quindi, soprattutto nelle prime esposizioni, è bene evitare la fascia oraria compresa tra le 11 e le 16. Bere spesso e mangiare frutta e verdura è un’altra regola aurea così come bagnarsi spesso e proteggersi con cappellino e occhiali da sole. Queste attenzioni sono necessarie soprattutto per anziani e bambini piccoli.