D’estate bisogna bere moltissima acqua. Spesso però beviamo anche tantissime altre bevande. Ma siamo sicuri che queste bevande facciano bene? Alcune sì, altre invece non tanto.

Abbiamo visto come ad esempio il caffè non sia esattamente adatto a chi soffre di diabete perché alza la glicemia. Oltre a quella bevanda dobbiamo evitare di bere eccessivamente queste gustose bevande perché alzano la glicemia in modo non sano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

È necessario consumare infatti frutta, cereali, la verdura e bisogna evitare quei cibi ricchi di zuccheri semplici. Ma dove si trovano questi zuccheri semplici? Si trovano ad esempio nei dolci, nelle caramelle oppure nelle bibite gassate.

Dobbiamo evitare di bere eccessivamente queste gustose bevande perché alzano la glicemia

Gli zuccheri semplici però non si trovano solo nei cibi citati sopra oppure nella bibite gassate. Infatti gli zuccheri aggiunti si trovano anche nei succhi di frutta. Leggendo bene le etichette sapremo subito quanti zuccheri sono presenti.

È importante leggere bene i valori nutrizionali e non dobbiamo fidarci solo ed esclusivamente della scritta senza zuccheri aggiunti. Un’altra bevanda da evitare è il tè freddo in bottiglia con gli zuccheri aggiunti, perché andrebbe ad alzare solo la glicemia.

Questo significa che non possiamo più bere succhi di frutta o tè?

Sostituiamo queste bevande con altre

Questo non significa che non si devono bere succhi di frutta o tè. Non si devono bere quelli con gli zuccheri aggiunti. Sarebbe meglio bere i succhi di frutta solo con il 100% di frutta, come suggerisce anche uno studio pubblicato nel Journal of Nutritional Science. Il succo 100% di frutta non ha un impatto significativo sull’insulina o sul glucosio nel sangue a digiuno.

La stessa cosa vale per il tè, cerchiamo sempre si scegliere quelli senza zuccheri aggiunti oppure facciamolo a casa. Facendo il tè in casa alla fine si risparmia pure.

Approfondimento

Abbassiamo la glicemia e trasformiamo il colesterolo cattivo con questa pianta.