Non sottovalutiamo il rapporto che abbiamo con i nostri gatti. Va curato attentamente, e per farlo dobbiamo comportarci in maniere ben precise. Certo a volte può essere difficile, perché è un animale particolare, che spesso potremmo considerare anaffettivo.

Per cui ci sono alcuni accorgimenti importanti da prendere. Ad esempio, in questo articolo diamo delle fondamentali indicazioni su come accarezzare il nostro micio per migliorare il nostro rapporto con lui. Tuttavia, ci sono tante altre cose che possiamo fare e che ci porteranno risultati garantiti. Dobbiamo assolutamente sapere queste cose per far sì che il nostro gatto ci adori.

Come approcciarlo

La prima cosa da sapere è come avere un primo approccio con l’animale, così da non spaventarlo o farlo scappare. Per riuscirci, dobbiamo provare ad imitare i comportamenti che i gatti hanno tra di loro. Essi, infatti, quando incontrano un altro esemplare con cui sono in amicizia, compiono un’azione ben precisa. Essi, infatti, si salutano toccandosi il naso vicendevolmente.

Proviamo quindi ad imitare questo comportamento nella maniera più precisa possibile. Per farlo, basta avvicinare il dito indice, in maniera molto calma e per nulla aggressiva, di fronte al muso del gatto. Esso riconoscerà questo segno, e molto probabilmente si metterà ad annusare il dito. Magari, ci si strofinerà persino sopra. Se succede questo, abbiamo compiuto un ottimo approccio.

L’errore comune che tutti compiono

Forse qualcuno potrebbe pensare che più diamo da mangiare al gatto, più lui sarà felice. Dopotutto, chi non ama farsi una bella scorpacciata? Ecco, questo invece è un brutto sbaglio. A volte, soprattutto se il micio è sovrappeso, è bene lasciarlo un po’ a dieta, non facendolo mangiare troppo.

All’inizio sentirà un po’ la fame, e miagolerà di più, ma dopo qualche settimana si sentirà molto meglio fisicamente. Non solo, ma è stato osservato che inizierà anche ad accettare molto di più le coccole.

Scegliere come comportarsi con lui è fondamentale per creare un bel rapporto.