Dobbiamo assolutamente intervenire e aiutare il sistema immunitario contro il Covid 19 in questo modo 

Con la recente epidemia di Covid 19 e le varianti in atto, si discute spesso su come rendere il nostro sistema immunitario più forte. Un sistema immunitario sano ha più possibilità di difendere con successo l’organismo da agenti esterni, i quali possono causare infezioni. I sintomi del virus Covid 19 sono abbastanza comuni: spossatezza, febbre, tosse, perdita dell’olfatto e, nei casi gravi, difficoltà respiratoria. Anche in caso di polmonite, una risposta immunitaria efficace del nostro corpo sarebbe in grado di risolvere la situazione (escludiamo naturalmente i casi più’ difficili ed estremi). Questo ci dice, quindi, che dobbiamo assolutamente intervenire e aiutare il sistema immunitario contro il Covid 19 e possiamo contribuire in questo modo.

Il sistema immunitario

L’andamento della malattia da Covid 19 nei vari pazienti sembra guidato anche dalla risposta immunitaria dell’organismo. La risposta immunitaria, quindi, è sicuramente importante, anche se non è chiaro ancora agli studiosi quanto incida nella lotta al virus. Anche perché la risposta immunitaria non è uguale per tutti i pazienti. Ancora non si conoscono le ragioni per cui il virus inneschi risposte immunitarie differenti. Quello che gli studiosi hanno scoperto, però, ci dice che è possiamo rafforzare il nostro sistema immunitario. Cerchiamo di capire in che termini.

Un recente studio (Silveira MP et al, 2021) ha sottolineato come l’esercizio fisico sia uno strumento in grado di aiutare il sistema immunitario contro il Covid 19. La risposta immunitaria al virus, infatti, dipende da diversi fattori quali la genetica, l’età e le condizioni fisiche. Un buon livello di esercizio, quindi, aiuta a supportare il sistema immunitario in relazione al Covid 19. Sia durante al termine dell’esercizio fisico, il corpo rilascia citochine antinfiammatorie e proinfiammatorie, e aumenta sia la circolazione dei linfociti sia il reclutamento cellulare. Nelle persone che praticano regolare attività fisica, tale pratica ha l’effetto di ridurre l’intensità dei sintomi e la mortalità delle infezioni virali.

La pratica dell’attività fisica rafforza il sistema immunitario, suggerendo un beneficio nella risposta alle malattie virali trasmissibili.

Pertanto, praticare regolarmente attività sportiva è uno strumento che aiuta a rafforzare il sistema immunitario contro il Covid 19, soprattutto negli over 65.

