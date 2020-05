Mercati difficili in questi giorni ma ci sono dividendi Strong Buy oltre il 15% che potrebbero sollevare l’umore degli investitori.

Gli ultimi dati macro internazionali sono stati ambivalenti. Da un lato negli Stati Uniti la disoccupazione ha sfiorato il 15% e, forse, in futuro potrebbe anche peggiorare. Contemporaneamente la stagione degli utili è stata piuttosto stressante e gli indici hanno registrato una forte volatilità.

Il parere degli analisti

Dall’altra parte del mondo, invece, la Cina ha presentato, dopo una crisi annunciata, dati macro in recupero. Addirittura migliori del previsto. In questo momento perciò il parere degli analisti è concorde sul fatto che la situazione è da monitorare. Ed è per questo che chi investe cerca occasioni interessanti per guadagnare. In quest’ottica, quindi, Dividendi Strong Buy oltre il 15% risultano essere una chimera. Tranne che per gli analisti. Ma procediamo con ordine. La conferma di un momento di difficoltà arriva anche da JP Morgan dove sottolineano che la volatilità, in questo momento, è legata a diversi fattori. Inutile dire che il perno centrale di questi fattori resta ancora una volta il vaccino. Vaccino che, di giorno in giorno, sembra essere più vicino.

Un quadro adatto ad investitori con basso profilo di rischio

A questo bisogna aggiungere anche le parole del governatore della Federal reserve Jerome Powell che, se incoraggia sul futuro, conferma la difficoltà del presente. In altre parole il quadro che si sta delineando è un tipico quadro adatto ad investitori con basso profilo di rischio e con azioni tipicamente difensive. Il problema è che queste azioni solitamente non hanno un buon rendimento.

Dividendi Strong Buy oltre il 15%

Però esistono alcune eccezioni. Infatti ci sono dividendi Strong Buy oltre il 15%. E per giunta affidabili. Un esempio è Starwood Property Trust, fondo di investimento immobiliare, solitamente visto come un luogo sicuro in cui cercare dividendi ad alto rendimento. I dati del primo trimestre sono incoraggianti, tanto da meritarsi l’appoggio di un gran numero di analisti a Wall Street. Il rendimento, al 15,2%, a differenza di quanto si possa credere, è giudicato affidabile, ad esempio da George Bahamondes di Deutsche Bank.Anche grazie ad un business giudicato ampiamente diversificato, l’analista attribuisce alle azioni Starwood Property Trust un rating Buy con un target di $ 17 ovvero un possibile upside del 32% rispetto ai circa 13 registrati attualmente.