Questi i suggerimenti per investire in azioni con dividendi oltre il 6%per una rendita stabile del portafoglio.

Rendite costanti

Per avere rendite costanti è bene trovare dividendi oltre il 6%. Cosa peraltro difficile dopo l’entrata in scena del Covid-19. L’esempio di dividendi generosi, soprattutto ultimamente, è stato dato in Italia da grandi nomi del settore finanziario. I primi che, però, con la crisi Covid-19 sono stati costretti, anche per invito della Bce, a rimandare i pagamenti. O tagliarli del tutto. Diverso, invece, il discorso per titoli come Eni (attualmente il suo dividend yield è del 9%). Infatti il gigante dell’industria petrolifera ha preferito tagliare i suoi investimenti e puntare a preservare la cedola.

Taglio dei dividendi

Su Wall Street le cose non sono andate diversamente. Anche lì molte aziende hanno dovuto rivedere i propri conti. E limitare i regali agli azionisti. Il che ha portato ad un taglio dei dividendi su molti settori. Consumi in calo hanno impattato negativamente anche su settori come quello energetico. Il quale è da tempo nel pieno di una crisi a tutti i livelli. E poi si sono aggiunte anche le questioni geopolitiche come le tensioni Usa-Cina. Ma ci sono invece aziende che possono permettersi dividendi oltre il 6% per una rendita stabile del portafoglio. Un nome può essere quello, meno conosciuto e particolarmente economico, di International Paper (NYSE: IP). La società di imballaggi di carta e cartone, offre un rendimento da dividendi del 6,3%. Per di più in aumento costante negli ultimi 9 anni.

Dividendi oltre il 6% per una rendita stabile del portafoglio

Crollato assieme a tutto il mercato tra fine febbraio e inizio marzo, in pochi si erano ancora resi conto del fatto che non bisognava vendere. Infatti la paura da pandemia non ha permesso agli investitori meno accorti di pensare che la spesa compulsiva, anche online, fatta in occasione del lockdown, aveva bisogno di essere impacchettata. Ad ogni modo International Paper è cresciuto del 30% rispetto al minimo del 23 marzo pur restando ancora indietro del 20% rispetto al picco di febbraio e del 30% dal massimo di dicembre. Ma chi è in cerca di dividendi oltre il 6% per una rendita stabile del portafoglio può sfruttare nomi come AT&T, il gigante delle telecomunicazioni che sfrutta ancora una cedola al 7%.