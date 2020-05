Un colpo di fortuna per chi investe? Trovare dividendi aristocratici a prezzi da saldo

Come trovare un buon dividendo

Che i dividendi aristocratici siano un’ottima occasione d’acquisto è risaputo. Che siano anche un investimento con una bassa percentuale di rischio è realtà nota. Ma che ci siano dividendi aristocratici a prezzi da saldo è una novità che sicuramente verrà apprezzata da tutti. Infatti con la volatilità che si è vista negli ultimi tempi trovare un buon dividendo non è cosa facile. Per buon dividendo, come si è detto più volte, non si intende un dividendo alto sullo sfondo, magari, di fondamentali fragili.

Definire un buon dividendo

Buon dividendo e quel dividendo che resta solido anche durante la tempesta, che resta presente anche durante i momenti di difficoltà e, perché no, che viene aumentato costantemente. Esattamente il contrario di quanto si è visto fare . Per questo motivo, mai come adesso, la ricerca di un’entrata extra, sicura ed affidabile diventa di primaria importanza. Un nome su tutti, o per meglio dire una categoria su tutte, è quella degli aristocratici.

Un vantaggio competitivo

Volendo definire qualcosa che va oltre, dei “super aristocratici”. Infatti, se un dividendo aristocratico è quello che ha aumentato la cedola per 25 anni consecutivamente, un “super aristocratico”, volendo coniare un neologismo, è quello che lo fa per più di un quarto di secolo. Ci sono poi i King, categoria alla quale, ad esempio, appartiene Altria (NYSE: MO). La sua cedola, infatti, è stata aumentata per 50 anni consecutivamente. Un suo vantaggio competitivo risulta essere proprio il suo raggio d’azione. Infatti l’azienda, specializzata nella produzione di sigarette e articoli per fumatori, può contare su vendite forti, a prescindere dal ciclo economico.

Dividendi aristocratici a prezzi da saldo

Anzi, per questioni di stress psicologico, molti hanno aumentato la quantità di fumo e, conseguentemente, di sigarette. Basti pensare a quanto successo, ad esempio, in Italia dove i tabaccai sono stati tra i pochi esercizi commerciali a restare aperti durante il lockdown. A tutto vantaggio delle vendite delle sigarette le quali, nonostante l’aumento del prezzo, sono state comunque vendute. La dimostrazione è arrivata anche dagli ultimi conti trimestrali, in gran forma. Per questo motivo il suo rendimento del 9,3% risulta essere, paradossalmente, molto più affidabile di altri che, in periodo di recessione, sono stati tagliati. IL che fa di Altria uno dei dividendi aristocratici a prezzi da saldo.