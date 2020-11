I bambini e i ragazzini impazziscono per lo “slime”. Instagram è invaso da qualche anno di video sugli “slime” e guardarli è davvero rilassante. Anche se è stato inventato circa trent’anni fa, lo “slime” sembra non passare mai di moda. Anzi, in tempi di coronavirus è diventato ancora più famoso e in molti cercano un modo per farlo a casa propria.

Oggi vedremo come divertirsi con tutta la famiglia facendo il “fluffy slime” a casa in 5 minuti. Questa variante dello “slime” è, come dice la parola “fluffy”, morbido. Non ha, infatti, l’aspetto e la consistenza gelatinosa dello slime normale. Vediamo come prepararlo.

Ingredienti per il “fluffy slime”

Per divertirsi con tutta la famiglia facendo il “fluffy slime” a casa in 5 minuti serviranno pochi ingredienti. Con questa ricetta il nostro “slime” rimarrà malleabile per 2-3 settimane circa. Ci serviranno:

a) 125 ml di colla vinilica;

b) schiuma da barba;

c) bicarbonato di sodio;

d) soluzione salina delle lenti a contatto;

e) colorante alimentare.

Come preparare il “fluffy slime”

Per iniziare prendere una ciotola capiente e versare la colla vinilica. Aggiungere qualche goccia di colorante alimentare. La quantità del colorante varia a seconda dell’intensità di colore che si preferisce.

Mescolare e aggiungere gradualmente un cucchiaio di bicarbonato di sodio e qualche goccia di soluzione salina delle lenti a contatto. Questo farà da attivatore, cioè darà allo “slime” la sua elasticità tipica. Aggiungere una noce di schiuma da barba e mescolare.

Se mentre mescoliamo non siamo soddisfatti della consistenza del nostro “fluffy slime” possiamo aggiungere bicarbonato per renderlo più malleabile ed elastico. Se invece vogliamo renderlo più soffice, aggiungiamo schiuma da barba.

Un’alternativa tutta naturale

Nel caso in cui vogliamo preparare il nostro “fluffy slime” solo con ingredienti naturali il gioco è facile. Ci serviranno:

a) una tazza di amido di mais;

b) un cucchiaio di balsamo per i capelli;

c) colorante alimentare.

Prendere una ciotola e versare amido di mais, balsamo per i capelli e qualche goccia di colorante alimentare. Mescolare il tutto con un cucchiaio o una spatola in silicone e aggiungere amido di mais se il composto risulta troppo liquido.