Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per trascorrere dei momenti spensierati con i propri familiari e vivere nel migliore dei modi lo spirito natalizio prendiamo spunto dalla tradizione diffusa di lasciare dei biscotti e del latte per Babbo Natale.

La preparazione dei biscotti per Babbo Natale è semplice e non servono utensili particolari. Anche per dare forma ai biscotti può bastare un comune bicchiere. Grazie a questa ricetta si potranno preparare tanti Babbo Natale di pasta frolla per la gioia di grandi e piccini. Vediamo dunque come ottenere un divertimento assicurato per tutta la famiglia preparando i biscotti per Babbo Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Si parte con il preparare la pasta frolla. Ecco quello che occorre.

Ingredienti

350 grammi di farina;

150 grammi di zucchero;

100 grammi di burro;

1 uovo;

1/2 cucchiaio di lievito;

1 pizzico di sale;

1 bustina di vanillina.

Passiamo all’azione

Iniziare la lavorazione amalgamando il burro allo zucchero e aggiungendo la vanillina. Procedere aggiungendo l’uovo. Girare bene. Aggiungere un po’ alla volta la farina, il lievito ed il sale. Lavorare dunque l’impasto fino ad ottenere un panetto omogeneo. Avvolgerlo quindi in della pellicola e lasciarlo in frigo per mezz’ora. Trascorso questo tempo, stendere la pasta frolla con un mattarello, assicurandoci di aver ben infarinato il tavolo di lavoro. Ecco arrivato uno dei momenti più divertenti: dare forma ai biscotti. Suggeriamo di adoperare un bicchiere dal diametro ampio per creare simpatici Babbo Natale.

Una volta ottenute le forme circolari, possiamo adagiarle in una teglia foderata con della carta forno e cuocere in forno ventilato a 180° per circa un quarto d’ora. Lasciare quindi raffreddare.

Nel mentre, si procede amalgamando un vasetto da 100 gr di mascarpone con 50 gr di zucchero a velo fino ad ottenere una crema.

Per completare i biscotti servono ancora 100 grammi di pasta di zucchero, preferibilmente di colore rosso. La pasta da zucchero si acquista in qualsiasi negozio di alimentari ed anche in alcune cartolerie. Con la pasta andremo quindi a preparare dei cappellini per i nostri Babbo Natale. Una volta stesa la pasta di zucchero, procediamo creando le formine che si desidera ottenere. Suggeriamo di lasciare ai bambini la libertà di dare libero sfogo alla loro fantasia.

Divertimento assicurato per tutta la famiglia preparando i biscotti per Babbo Natale

Una volta raffreddata i cerchi di frolla, tagliarli a metà ed utilizzare la crema di mascarpone per attaccare i cappellini di pasta da zucchero. Con il resto della crema si potrà creare i dettagli, ad esempio decorare la base del cappello e la barba del nostro Babbo Natale.

A questo punto manca l’ultimo tocco: gli occhi e il naso. Per gli occhi basteranno due gocce di cioccolato, da applicare sempre usando la crema, mentre per il naso suggeriamo di usare una pallina di pasta di zucchero.

Ecco dunque come ottenere il divertimento assicurato per tutta la famiglia preparando i biscotti per Babbo Natale.