Qualcuno starà forse tirando un sospiro di sollievo, visto che con oggi, le feste finiscono. Forse, anzi sicuramente, i più disperati sono i nostri ragazzi che dovranno tornare a scuola. Ma, per molti adulti, anche ritornare alla quotidianità non è poi così male. Ci siamo deliziati con tutti i primi, i secondi e i dolci possibili e immaginabili. Rimane comunque questo 6 gennaio, che potremmo anche chiudere con un piatto molto saporito, ma non eccessivamente calorico. Utilizzando materia prima molto gradita, saporita, ma non per questo negativa per la bilancia. Diverso dalle solite ricette è questo il piatto unico con carne magra che sta spopolando nelle cucine degli italiani.

Un classico sempre in auge

Pollo e tacchino sono due carni, abbastanza magre, consigliate anche dagli esperti per le loro proteine salutari. Vediamo gli ingredienti della nostra ricetta:

5 petti di pollo;

1 kg di patate;

formaggio tipo Asiago;

passata di pomodoro;

noce moscata;

rosmarino;

3 uova;

olio Evo;

120 grammi di latte;

sale e pepe;

1 confezione di spinaci surgelati.

Vediamo la preparazione della nostra ricetta, in cui per comodità abbiamo segnalato la confezione di spinaci pronti e surgelati. Se vogliamo utilizzare quelli freschi, dovremo ovviamente cucinarli alla maniera classica:

mettiamo a bollire in acqua salata le patate, intere con la buccia, quindi, dopo averle scolate, peliamole e tagliamole a pezzetti;

procediamo anche alla lavorazione degli spinaci, mettendoli in padella con un goccio di olio, se utilizziamo quelli surgelati;

dopo aver scaldato il latte, versiamolo sulle patate, aggiungendo il prezzemolo, la noce moscata, la passata di pomodoro, le uova e regolando di sale. Mescoliamo e amalgamiamo per bene;

apriamo i petti di pollo e tagliamoci sopra delle listarelle sottili di formaggio, inserendo anche il ripieno, tranne gli spinaci;

accendiamo il forno a 180°, prendiamo la teglia, cospargiamola di olio, adagiandoci sopra i petti di pollo, che cuoceremo dai 25 ai 30 minuti;

una volta cotti, prendiamo una pirofila, sistemiamo gli spinaci all’interno e tutto attorno e disponiamo all’interno i petti di pollo affettati in maniera classica;

serviamo il piatto ben caldo.

