Piazza Affari si è portata in un range di prezzi dove potrebbe iniziare a salire del 5/7% in poco tempo. Oggi diversi titoli hanno generato segnali interessanti e stiamo osservando fra questi con attenzione Lucisano Media Grup (MIL:LMG). Per quale motivo ci interessa e di non poco? Diversi elementi sia grafici che di bilancio, dicono che questo titolo possa anche raddoppiarsi in poco tempo.

La società opera nel settore della distribuzione cinematografica.

Sottovalutazione e grafici dicono Buy

Il titolo in data odierna ha chiuso la giornata di contrattazione a Piazza Affari in area 1,14 +5,56%. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,995 ed il massimo a 2,12.

Siamo andati a normalizzare gli ultimi 4 anni di bilancio per effettuare una valutazione. In base al modello del discounted cash flow calcoliamo un fair value oltre i 5 euro per azione. Il gap quindi fra prezzo attuale e la stima è davvero notevole.

Quali sono altri parametri interessanti?

Gli utili dovrebbero crescere del 126,82% all’anno. Aspetto negativo invece è la bassa capitalizzazione della società (circa 16 milioni di euro) e questo potrebbe portare a forti oscillazioni del titolo in Borsa.

Lo studio dei fondamentali quindi ci riporta a uno scenario positivo, ma il rialzo odierno e le tendenze dei grafici in corso, consigliano un acquisto di breve, medio o lungo termine?

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale?

Il titolo è stato quotato nell’anno 2014 a 2,04 e da quel momento ha segnato il minimo poliennale a 0,914 ed il massimo a 3,66.

L’esplosione di momentum odierna segue a ulteriori segnali che si sono avvicendati dal 21 settembre, quando è stato segnato il minimo annuale. Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss a 1,05 e di mantenere per il lungo termine. Riteniamo che sia questo l’inizio di un forte movimento rialzista. Ci sono tutti i presupposti. Cambieremo idea solo e soltanto sotto 1,06 come indicato.

Si procederà per step.