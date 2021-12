Come dimenticare i famosi 92 minuti di applausi che si beccò il povero Fantozzi dopo aver insultato il noiosissimo film imposto in azienda. Una delle scene più simpatiche ed esilaranti del grande Paolo Villaggio in arte ragionier Ugo Fantozzi. Applausi che potremmo prendere anche noi, presentando a ospiti e familiari questa gustosa ricetta. Forse non 92 minuti, ma qualche secondo sì. Diverse dalle solite queste polpettine squisite e veloci che segneranno il nostro trionfo in cucina e l’applauso generale. Le polpette, come direbbe quello, hanno sempre il loro perché. Chi le cucina sa che piaceranno e chi le mangia, le adora sempre. Ecco la ricetta della nostra Redazione.

Una specialità di montagna

Le abbiamo personalmente assaggiate in montagna e ci sono piaciute tantissimo. Sono delle polpette con i pinoli, l’erba cipollina e la carne. Vediamo la ricetta per 5 persone:

400 grammi di macinato di manzo scelto;

50 grammi di pinoli;

80 grammi di mollica di pane;

erba cipollina;

farina doppio zero;

brodo di carne o di dado;

2 uova;

sale e pepe;

olio per friggere;

La ricetta che proponiamo ai nostri Lettori prevede l’utilizzo del manzo. Nulla però ci vieta di poter usare eventualmente del pollo o del tacchino avanzati.

Diverse dalle solite queste polpettine squisite e veloci che segneranno il nostro trionfo in cucina e l’applauso generale

Passiamo alla preparazione della nostra ricetta:

partiamo dunque mettendo la mollica del pane in un pentolino, aggiungendo il brodo, rigorosamente poco alla volta e rigirando per qualche minuto col cucchiaio di legno;

prendiamo una terrina, inserendo la carne macinata, le due uova, l’erba cipollina, i pinoli, che avremo tritato e la mollica di pane;

regoliamo di sale e pepe, amalgamando il nostro impasto per bene;

se dovesse essere troppo duro, inseriamo un goccio di brodo. Viceversa, se fosse troppo liquido, aggiungiamo del pane grattugiato;

mettiamo sul fuoco la padella con l’olio per la frittura delle polpette;

prendiamo quindi la farina, adagiandone un velo su un piano di lavoro, creiamo le polpettine, passandole al suo interno;

cominciamo a inserire le polpette nell’olio, ovviamente ben caldo. Giriamole in modo che si indorino completamente, mantenendo il fuoco con fiamma media;

depositiamole nella carta assorbente da cucina e serviamole a tavola, tenendoci pronti ai famosi applausi e, quantomeno alla richiesta di un bis.

