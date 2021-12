Ecco la tisana poco conosciuta ma ricchissima di antiossidanti che ci aiuterà a digerire e prendere sonno dopo pranzi e cene. Come abbiamo suggerito nei giorni scorsi dati gli appuntamenti importanti a tavola di questi giorni. Oltre ai chili saliranno anche trigliceridi e colesterolo nelle prossime ore se non stiamo attenti a ciò che mangiamo. Quindi l’ideale sarebbe quello di trovare una tisana che riesca a bruciare grassi, avviando più velocemente il metabolismo. E magari aggiungendoci anche una buona dose di antiossidanti benefici per l’organismo. Diversa dal solito questa tisana così efficace sarebbe ritenuta la nemica numero 1 del colesterolo e dei trigliceridi alle stelle. Vediamo cosa preparare per contrastare le abbuffate di queste ore.

Una miniera di minerali e antiossidanti

Protagonista della tisana bruciagrassi che andremo a vedere è la cannella. Una spezia largamente usata in cucina. Sia nella parte salata che coi dolci. Come riportato nello studio che alleghiamo, questa spezia sarebbe indicata per:

avviare e velocizzare il metabolismo;

combattere la formazione di gas intestinali e la relativa flatulenza;

togliere il senso di appetito.

Tre azioni ben precise che fanno della cannella un valido alleato contro i grassi in eccesso presenti nel sangue.

Per beneficiare degli effetti della cannella, ecco come preparare la tisana:

facciamo bollire una tazza d’acqua in un pentolino o direttamente nel microonde;

spremiamo metà limone o utilizziamo l’equivalente del succo concentrato e aggiungiamolo assieme a 1 cucchiaino di cannella all’acqua bollente;

mescoliamo e sciogliamo per bene gli ingredienti;

assumiamo e gustiamoci la tisana.

Se dovesse essere ancora troppo amara, aggiungiamo un cucchiaino di miele.

Una sostanza molto importante presente nella cannella

Davvero pochi sanno che nella cannella è presente una sostanza che si chiama eugenolo. Conosciuta sin dall’antichità, l’eugenolo sarebbe riconosciuto dalla scienza per le sue proprietà antinfiammatorie. Non per niente per secoli, la cannella è stata utilizzata anche per curare il mal di denti e il mal di testa. Questa sostanza, presente anche nei chiodi di garofano, avrebbe anche delle discrete proprietà disinfettanti. Proprio in medicina l’eugenolo sarebbe presente in alcuni farmaci e in alcuni medicamenti dell’odontoiatria.

