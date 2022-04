Il fine settimana che ci aspetta sarà diverso dal solito e il motivo è noto a tutti: i festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta stanno arrivando.

In previsione della ricorrenza, alcuni avranno già progettato di andare a mangiare in qualche agriturismo o ristorante con amici e parenti.

È certamente un ottimo spunto per chi non ha voglia di cucinare per sfamare un’intera tavolata di commensali affamati.

Anche perché dopo esserci cimentati nelle più varie preparazioni bisogna anche pulire pentole, tegami e fornelli da cima a fondo.

In ogni caso, per non trovarsi a lavare stoviglie tutto il pomeriggio, basterebbe puntare sulle ricette giuste, come nel caso di questo ciambellone salato.

Si tratta peraltro di un’idea golosa e originale per abbellire il centro tavola, diversa da fiori o uova colorate.

Per realizzare la nostra ciambella rustica, dovremo avere a disposizione:

200 g di farina 00;

110 g di latte;

110 g di olio di semi;

30 g di Parmigiano grattugiato;

3 uova;

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate;

1 pizzico di sale;

200 g di mortadella;

80 g di formaggio svizzero tipo Emmental;

30 g di olive nere o verdi.

Diversa da fiori o uova colorate, ecco un’idea golosa per il centrotavola di Pasqua pronta in pochissimo tempo

Per prima cosa, dedichiamoci ai componenti del ripieno, tagliando la mortadella, il formaggio e le olive a piccoli pezzetti e mettendoli da parte.

A questo punto, rompiamo le uova in una ciotola e amalgamiamole al formaggio grattugiato aiutandoci con una frusta, sbattendole per qualche minuto.

Procediamo aggiungendo il latte e l’olio a filo senza smettere di mescolare il composto con le fruste e continuiamo amalgamando farina, lievito e sale.

Mancano solo la mortadella, il formaggio Emmental e le olive precedentemente affettati quindi versiamo l’impasto in uno stampo per ciambelle.

Ricordiamoci naturalmente di ungere la teglia con olio o burro prima di infornare a 180° C per circa 30-35 minuti, così da sformare più agevolmente.

Una volta pronto, serviamo il ciambellone salato su un’alzatina, magari decorata con qualche decorazione pasquale fai da te o con erbe aromatiche.

In alternativa, possiamo presentarlo già tagliato a fette disposte su un bel piatto da portata o un vassoio, anch’essi abbelliti come più preferiamo.

Qualora fossimo alla ricerca di altre idee golose per la tavola di Pasqua, diamo un’occhiata anche a queste girelle alla barbabietola, colorate e soprattutto facilissime.