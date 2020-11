Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nello studio delle serie storiche abbiamo trovato nei doppi minimi il pattern che tende a ripetersi quando si sono formati i bottom poliennali. Il doppio minimo è una figura dell’analisi tecnica classica ed ha bisogno di alcune conferme anche dagli oscillatori. Il superamento di determinati livelli per poi calcolare il successivo obiettivo. Ora andremo a studiare un caso davvero interessante: la divergenza rialzista su un doppio minimo e ora Immsi potrebbe salire del 50% in 3 mesi.

La società è una holding che è proprietaria di immobili, di Cantieri Rodriquez, del 51% di Piaggio. Ha inoltre altre partecipazioni azionarie,

IMMSI (MIL:IMS) ha chiuso la seduta del 27 novembre a quota 0,42 euro in rialzo dello 0,92% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,2745 ed il massimo a 0,622. Le quotazioni nel 2005 hanno toccato un massimo a 2,165 e da quel livello è iniziata una brusca carambola ribassista.

Quotazioni sacrificate e sottovalutazione ma il titolo è fermo al ribasso da anni

Come mai? facendo un conto maccheronico, soltanto per la partecipazione in Piaggio (attuale quotazione a 2,682), la holding dovrebbe valere 1,34 ca. Vogliamo considerare uno sconto del 30% e arriviamo a 1 euro! Perchè il titolo non sale? Qualcuno ritiene che il debito sia una nota che stona nell’asset della società. Noi riteniamo invece, che Immsi abbia un asset equilibrato e ai livelli attuali le quotazioni siano sacrificate. Il nostro giudizio è di un fair value fra 1,43 ed 1,85.

Andiamo a monitorare i grafici.

Divergenza rialzista su un doppio minimo e ora Immsi potrebbe salire del 50% in 3 mesi

Fra il marzo e l’ottobre di quest’anno, fra 0,2745 e 0,3020 si è formato un doppio minimo. La chiusura di questa settimana sembra confermare e “validare” questo pattern con primo obiettivo a 0,4930 ed al superamento e tenuta poi in area 0,67/0,69. Riteniamo che questo obiettivo possa essere raggiunto nei prossimi 3 mesi.

Il nostro giudizio è di comprare in apertura di lunedì 30 novembre con stop loss a 0,3785 e mantenere per i 0,69. Riteniamo comunque che ai livelli attuali, il titolo vada comprato e mantenuto in ottica long term con obiettivi a 3 anni superiore ai 2,50. Ai posteri l’ ardua sentenza.