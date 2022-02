Quando la mozzarella arriva in bocca trasportata da due fette di pane croccanti potremmo dire di star mangiando una mozzarella in carrozza.

Il pane, infatti, interpreta il ruolo di mezzo di trasporto e ha il compito di far arrivare a destinazione questo formaggio morbidissimo.

Questa è solo una delle tante storie sull’origine del nome di quella che è una ricetta tipica della Campania proposta nel menu come antipasto.

In realtà, in chiave più moderna, questi scricchiolanti bocconcini dal cuore filante si rendono anche i perfetti protagonisti di un aperitivo o un’apericena con stile.

Tuttavia, anche se la loro bontà ci conquista sempre, potremmo voler dare più sprint al piatto.

Ma come renderlo semplicemente indimenticabile e più gustoso senza aggiungere altro formaggio o cubetti di prosciutto e salame?

In quest’articolo potremmo trovare l’idea giusta, semplicissima e per un successo strepitoso tra grandi e piccini.

Diventa gustosissima la semplice mozzarella in carrozza aggiungendo 1 solo ingrediente e non è un formaggio né un salume

Il nostro ingrediente segreto è una pianta aromatica molto utilizzata nel Sud Italia e in Sicilia.

Di questa, che poi diventa un’originalissima spezia, si utilizzano le foglioline fresche oppure essiccate.

Stiamo parlando dell’origano, che conferisce al cibo un gusto più deciso ma senza coprire quello originale; anzi. È in grado di esaltarlo rendendo il piatto sempre nuovo, mai noioso.

Quindi, è proprio così che diventa gustosissima la semplice mozzarella in carrozza, aggiungendo una comunissima spezia da cucina.

In più, dal momento che la tradizionale cottura la vuole fritta, l’origano ci permetterà di rendere il sapore della frittura più leggero, fresco e gradevole.

Ingredienti

Mozzarella;

pancarrè;

origano essiccato e sbriciolato;

farina 00;

uova;

pangrattato;

olio di semi;

sale.

Procedimento

Tagliamo la mozzarella a fette di circa 1 cm, mettiamole a scolare per 20 minuti e dopo tamponiamole con della carta da cucina.

Priviamo il pancarrè del bordo esterno e dividiamolo a metà con un taglio diagonale, in modo da ricavare dei triangolini.

Su una metà adagiamo una o mezza fetta di mozzarella, in modo che stia perfettamente al centro senza arrivare ai bordi.

Dopo compiamo la magia, aggiungendo un pizzico di origano, chiudiamo con l’altro pezzo di pancarrè e premiamo bene sui bordi per farli aderire.

A questo punto procediamo con la seguente panatura:

passiamo ogni triangolo richiuso nella farina, sigillando bene i bordi; immergiamo nell’uovo sbattuto; tuffiamo nel pangrattato e impaniamo da ogni lato.

Disponiamo ogni triangolino pronto su un vassoio e facciamo riposare in frigo per almeno 20 minuti in modo tale da far rassodare la panatura.

Infine, mettiamo a scaldare abbondante olio di semi, friggiamo fino a completa doratura e saliamo prima di servire.

Varianti

Per realizzare una buona mozzarella in carrozza potremmo utilizzare il pane per tramezzini al posto del pancarrè.

Poi, in alternativa alla mozzarella fresca, potremmo acquistare quella a panetto che è più asciutta.

Inoltre, potremmo cuocere in forno a 190 gradi per 30 minuti aggiungendo un po’ di olio d’oliva in superfice.

