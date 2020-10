La festa di Halloween, ormai festeggiata anche nel nostro Paese, è di origine celtica, e come di consueto viene festeggiata il 31 ottobre.

Quest’anno a causa dell’emergenza epidemiologica, e quindi delle misure restrittive, non potrà essere festeggiata da grandi e bambini come gli anni precedenti.

Cosi, per tenere i bambini impegnati e permettergli di assaporare il brivido anche a casa, oggi si spiegherà come preparare le dita di strega, la ricetta gustosa e divertente per Halloween.

Questa ricetta è un vero e proprio dolcetto e scherzetto per tutti i bambini.

Dita di strega: gli ingredienti

Le dosi indicate, sono per circa 20 dita di strega, la ricetta gustosa e divertente per Halloween:

a) 100 gr di burro;

b) 100 gr di zucchero a velo;

c) 1 baccello di vaniglia;

d) 280 gr di farina doppio zero;

e) 2 uova;

f) sale;

g) mandorle pelate ( 1 per ogni biscotto);

g) colorante alimentare rosso.

Dita di strega, la ricetta gustosa e divertente per Halloween

Il primo passo da fare è preparare la pasta frolla. Per farla occorre versare in una ciotola il burro freddo fatto a pezzettini, la farina e un pizzico di sale. Poi inserire i semi del baccello di vaniglia.

Lavorare l’impasto, aggiungendo 1 uovo e lo zucchero a velo e mescolare fino a quando l’impasto non sarà consistente.

Una volta ottenuto un panetto omogeneo, occorre arrotolarlo all’interno della pellicola trasparente e far riposare in frigo per almeno 30 minuti.

Trascorso il tempo necessario, estrarre l’impasto dalla pellicola, e preparare dei filoncini della lunghezza di circa 10-12 cm e del peso di 30 grammi. Modellare il filoncino rendendolo simile ad un dito, appiattendo la parte superiore dove verrà applicata la mandorla che fungerà da unghia. A questo punto, creare dei piccoli taglietti centrali simili alle pieghette.

Sciogliere il colorante in polvere o in gel con un po’ d’acqua e spennellare sull’unghia. Per renderli ancora più terrificanti far cadere qualche goccia anche sulla pasta frolla.

Disporre i biscotti sulla taglia e spennellare con il tuorlo dell’uovo. Successivamente inserire la teglia in forno preriscaldato per 30 minuti a circa 180 gradi.

In qualità di Esperti di cucina del team di ProiezionidiBorsa suggeriamo, qualora non si voglia usare il colorante alimentare, di sostituirlo con una confettura ai frutti di bosco, così da renderli ancora più gustosi.

Approfondimento

Come cucinare la vera pasta e patate alla napoletana