Molte donne hanno una paura irrefrenabile nei confronti di un processo naturale e normale come l’invecchiamento. Per contrastarlo iniziano fin da giovani a comprare creme e a ingerire integratori, convinte che questo le possa aiutare a rimanere giovani per sempre.

Molti prodotti sono però creati proprio per alimentare le loro insicurezze e infine non hanno nessun risultato degno di nota. Premettendo che la prima cosa da fare è accettarsi, vogliamo proporre oggi un metodo costo zero per provare a rallentare la formazione dei segni del tempo. Per questo oggi spieghiamo perché distendere le rughe senza bisturi è possibile, ecco la nuova tendenza che sta spopolando sul web.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

I massaggi facciali

Le star di Hollywood sono ossessionate con un training di esercizi facciali, messi in pratica dalla visagista Sonya Dakar. La donna è famosa per predicare uno stile di vita sano, composto, quindi, da dieta e esercizio fisico, abbinato però alla manipolazione del viso. Quest’ultima viene fatta solo con prodotti naturali e con la forza meccanica del massaggio.

Qualche semplice esercizio per iniziare

Questo esercizio serve per ravvivare un contorno occhi spento e affaticato. Ecco gli step da seguire:

prima di tutto lavarsi bene le mani e detergere bene la pelle della faccia;

unire medio e indice e appoggiarli sulle occhiaie, stando attente a non stare troppo vicine agli occhi;

partire dalla parte più vicina al naso e con l’aiuto dei polpastrelli tirare la pelle delicatamente dall’alto verso il basso fino a raggiungere le tempie;

ripetere l’operazione almeno 3 volte a lato.

Oggi abbiamo spiegato perché distendere le rughe senza bisturi è possibile, ecco la nuova tendenza che sta spopolando sul web. Se si vogliono scoprire altri metodi innovativi per migliorare la grana del nostro viso, consigliamo di consultare questo articolo: “Il trucco infallibile per sembrare giovani e luminose senza ricorrere alla chirurgia plastica”.