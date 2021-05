Mantenersi idratati e dissetarsi è molto importante, soprattutto quando si alzano le temperature. La bella stagione finalmente è quasi arrivata. Splendide giornate da passare in terrazzo per stare con gli amici. Ma cosa servire nel pomeriggio? È sempre un problema. Magari un caffè o una bibita. Ma serve qualcosa di fresco e piacevole da sorseggiare. Per godersi al meglio il sole in compagnia. Allora perché non provare questa limonata un po’ diversa? È gustosa e rinfrescante, proprio quello che ci vuole. E poi è completamente naturale!

Dissetante, fresca e originale, questa limonata fatta in casa è la bevanda dell’estate che conquisterà tutti

Stiamo per preparare una limonata, quindi ci serviranno i limoni. Ma questa bevanda non è la solita e un po’ noiosa limonata. La prepareremo con fragole e lamponi!

Ingredienti per circa 1 litro di limonata alle fragole

a) 8 limoni;

b) 300 gr di fragole;

c) 120 gr di lamponi;

d) 250 gr di zucchero semolato;

e) 1,5 litri di acqua.

Procedimento

Spremiamo i limoni in una caraffa e passiamo il succo nel colino. Per eliminare ogni residuo di polpa e semi. Ora tagliamo le fragole a pezzetti, e teniamone qualcuna da parte. Prendiamo le fragole a pezzetti e i lamponi e mettiamoli nel frullatore con un bicchiere d’acqua, circa 200 millilitri. Frulliamo finché il succo non sarà liscio e privo di pezzettini. Passiamolo in un colino per eliminare i semini e trasferiamolo in un contenitore.

Siamo quasi alla fine, ora dobbiamo solo preparare il nostro sciroppo allo zucchero. Usiamo 300 millilitri di acqua calda e aggiungiamo 250 grammi di zucchero in una ciotola. E riscaldiamo al microonde per 30 secondi. Oppure usiamo una pentola normale sul fornello. A fiamma bassa aspettiamo che lo zucchero si sciolga senza farla scurire troppo. Lasciamolo raffreddare e poi mischiamo il tutto. Il succo di limone, il succo di fragole e lamponi, e lo sciroppo. Aggiungiamo il litro d’acqua rimasto. Mescoliamo. Aggiungiamo zucchero o miele se vogliamo addolcirla. E infine qualche cubetto di ghiaccio!

Ecco, è pronta! Dissetante fresca e originale, questa limonata fatta in casa è la bevanda dell’estate che conquisterà tutti. Come decorazione mettiamo nella caraffa i pezzettini di fragole che abbiamo messo da parte. Due fettine di limone e un paio di lamponi. Provare per credere, questa bevanda è buonissima! Se vogliamo qualcosa di alcolico, basta cliccare qui per trovare le ricette di alcuni drink spettacolari!