Quando le temperature si alzano e l’afa si fa sentire con c’è niente di più gradevole di una saporita e dissetante bevanda che dona un po’ di sollievo e freschezza.

La granita è il fresco dessert, molto gradito durante le giornate al mare, come aperitivo o semplicemente per bere qualcosa di freddo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una bevanda amata davvero da tutti, dai grandi ai piccini, gustosa e saporita che può essere preparata anche in casa in maniera semplice e veloce anche senza l’uso della gelatiera.

Perfetta e senza nulla da invidiare a quelle dei bar.

Tra i svariati gusti da poter scegliere quella al limone è sicuramente l’ideale per dissetarsi.

La granita siciliana è senza dubbio la migliore, dalla consistenza liscia morbida e cremosa.

Con questa ricetta si può ottenere una buonissima granita leggermente granulosa ma altrettanto morbida.

Dissetante, fresca e facile, la fantastica granita che si prepara in un attimo senza gelatiera, vediamo cosa serve.

Ingredienti

a) 1l di acqua;

b) 300 ml di succo di limoni;

c) 300g di zucchero.

Procedimento

Mettere in un pentolino l’acqua con lo zucchero, portare sul fuoco a fiamma bassa, mescolare fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto, non sarà necessario far bollire l’acqua.

Spegnere e lasciar raffreddare completamente.

Premere i limoni e filtrare bene il succo.

Unire il succo dei limoni all’acqua e zucchero oramai freddi, amalgamare bene.

Versare il tutto in un recipiente ermetico possibilmente d’acciaio e riporre nel freezer.

Trascorse un paio di ore estrarre il contenitore, e con una forchetta o con un mixer mescolare per rompere i cristalli di ghiaccio.

Ogni mezz’ora, per 2/3 volte circa, ripetere la stessa operazione fino a quando non si otterrà la consistenza preferita.

Se la granita dovrà essere gustata il giorno dopo basterà tirarla fuori dal freezer qualche minuto prima e frullarla velocemente nel mixer.

Ecco pronta la gustosa granita da servire in colorate coppette o bicchieri, guarnite con foglie o scorzette di limone.

Da non dimenticare cannucce colorate, rigorosamente biodegradabili, e il cucchiaino da gelato per poter assaporare da subito la sua consistenza cremosa.

Perfetta e profumata che delizierà i palati anche dei più golosi.

Dissetante, fresca e facile, la fantastica granita che si prepara in un attimo senza gelatiera.