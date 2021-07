Bere qualcosa di freddo è fondamentale durante le giornate più afose. Trovare conforto in una bevanda dissetante è ciò che tutti desideriamo quando siamo al mare o ci sediamo al tavolino di un bar.

Le bibite disponibili in commercio sono tantissime, ciascuna con le sue caratteristiche nutrizionali. Non bisogna, però, esagerare con prodotti industriali e pieni di zuccheri, perché potrebbero nuocere alla salute. Ciò non significa non bere bevande gasate, succhi di frutta e simili, ma semplicemente consumarle con moderazione. Se invece abbiamo un po’ di tempo da occupare e vogliamo realizzare qualcosa di creativo in cucina, allora potremmo preparare noi stessi qualcosa da bere. Non sempre e solo pietanze e manicaretti da mangiare, oggi sperimenteremo qualcosa di nuovo: una limonata buonissima e dall’effetto drenante, grazie alla presenza della frutta. Una bevanda perfetta per l’estate e che piacerà a grandi e piccini. Ecco come procedere.

Dissetante e depurativa la limonata con frutta e un tocco segreto pronta in 5 minuti

Per la nostra limonata ci servono:

5 fragole grandi;

1 limone;

1 arancia;

½ litro di acqua frizzante;

1 cucchiaio di miele (il nostro ingrediente segreto).

Tagliamo le fragole e mettiamole all’interno di un apposito recipiente per bevande. Tagliamo a metà sia l’arancia che il limone e separiamo le due parti. Spremiamo mezzo limone e mezza arancia nel recipiente, tagliamo a pezzi le altre mezze parti e uniamole alle fragole. Aggiungiamo il cucchiaio di miele e versiamo l’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio di legno, cercando di schiacciare leggermente la frutta alla base e lasciamo riposare in frigo per un quarto d’ora. Possiamo anche aggiungere qualche cubetto di ghiaccio in modo da servire la bevanda più fredda possibile.

È dissetante e depurativa la limonata con frutta e un tocco segreto pronta in 5 minuti e facilissima da realizzare. I nostri ospiti la adoreranno, ne siamo certi.