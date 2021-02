Netflix è la piattaforma di streaming più famosa in assoluto, con un abbonamento mensile si hanno a disposizione centinaia e centinaia tra film e serie tv. Si tratta di programmi di tutti i generi per soddisfare anche i gusti più esigenti.

Tuttavia, tra tutte ci sono delle serie Tv che meritano più di altre di essere viste.

Disponibili su Netflix quattro incredibili serie Tv che tutti dovrebbero guardare

In questo articolo cercheremo di consigliare le migliori serie Tv da guardare su Netflix per non sprecare l’abbonamento.

Non si tratterà di ultime uscite ma di serie che girano da anni e che, molto probabilmente, in molti hanno già avuto il piacere di vedere.

Sono, infatti disponibili su Netflix quattro incredibili serie Tv che tutti dovrebbero guardare.

“Black Mirror”

“Black Mirror” è una serie di fantascienza uscita nel 2011 che esplora un futuro tecnologico e inquietante.

Fa riflettere su come e quanto i social network e la tecnologia riescano ad influire sul genere umano e sui nostri comportamenti. Si tratta di una serie antologica a tratti disturbante ma molto innovativa.

“Bojack Horseman”

Una serie che vede come protagonista un cavallo in un mondo abitato da animali antropomorfi. Dopo il declino della sua carriera hollywoodiana BoJack cerca di dare un nuovo inizio alla sua vita.

È molto diverso da altre serie come “South Park” o I “Griffin” perché si tratta di una commedia tragica che colpisce nel profondo. Un vero e proprio capolavoro da tutti i punti di vista.

Tratta delle paure, delle ansie e della incapacità di essere completamente soddisfatti.

Una tragica commedia che parla di tutti noi. Una costante ricerca della felicità che alla fine non fa altro che lasciare un vuoto interiore incolmabile. Se si riescono a superare le prime puntate è una serie che stupirà.

“Mindhunter”

Si tratta di una serie basata sul libro di un agente federale John Douglas. Racconta la fase della criminologia impegnata nella profilazione di delitti seriali.

Due agenti dell’FBI che, negli anni Settanta, danno impulso alla criminologia profilando serial killer. La profilazione collegata alla convinzione che la repressione del crimine parta dalla necessità di capire la mente criminale.

“Breaking Bad”

Un insegnate di chimica con un cancro allo stadio terminale comincia a produrre metanfetamine. Diventerà pian piano un boss e prenderà il controllo del mercato della droga.

Composta da cinque stagioni è considerata da molti una delle migliori serie Tv mai realizzate.

Ecco, dunque, quali sono le quattro incredibili serie Tv che tutti dovrebbero guardare su Netflix.