L’Ente previdenziale informa che dal 22 giugno sono disponibili i voucher INPS dello screening gratuito per la prevenzione oncologica. Sono disponibili per gli utenti che hanno partecipato al bando del 31 marzo 2021 e quello del 12 maggio 2021.

Inoltre, è ancora possibile presentare domanda per il bando dove non è prevista una graduatoria. Infatti, tutti gli utenti che sono in possesso dei requisiti potranno beneficiare della prestazione gratuita a carico dell’INPS.

Disponibili i voucher INPS dello screening gratuito per la prevenzione oncologica

Il giorno 22 di ogni mese saranno resi disponibili i voucher per gli utenti che hanno presentato domanda il 22 del mese precedente.

Il voucher ha una validità per effettuare gli esami di novanta giorni.

La prestazione è eseguita presso le strutture accreditate. L’elenco delle strutture è disponibile nel bando di concorso per la diagnosi precoce delle patologie oncologiche. È consultabile qui il bando per poter presentare ancora domanda, la scadenza è il 30 novembre 2021.

Il bando riporta tutti i requisiti necessari per fare domanda, per chiarimenti è possibile contattare il numero INPS 803 164 (da numero fisso).

Esami presso il laboratorio di fiducia

Nel caso nell’elenco delle strutture accreditate, non sono disponibili strutture nella provincia di residenza, gli utenti possono rivolgersi ad un centro accreditato di fiducia. I test da eseguire devono essere quelli descritti nell’avviso, secondo il protocollo di prevenzione.

Il costo pagato presso il centro di fiducia sarà rimborsato dall’INPS agli utenti. Il rimborso sarà effettuato secondo i limiti di spesa e le modalità presenti nel bando.

Inoltre, gli utenti possono sollecitare il laboratorio di fiducia ad eseguire le tre tipologie di screening previste nel bando di adesione. E possono coinvolgere il laboratorio a aderire al progetto trasmettendo all’INPS la richiesta di accredito della struttura. Le modalità di accreditamento, per lo svolgimento dello screening per la prevenzione di patologie oncologiche, sono previste nel bando.

Consigliamo di consultare un recente articolo sullo studio del tumore alla prostata e nuove terapie con risultati soddisfacenti.