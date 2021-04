Non di rado sulle pagine di ProiezionidiBorsa si è trattato di film e serie TV presenti sulle diverse piattaforme disponibili.

Tra molti programmi discutibili, infatti, con un po’ di attenzione si riescono a scovare dei veri e propri capolavori.

Se il lettore è interessato ai capolavori del cinema si consiglia di leggere qui.

Nel presente articolo si tratterà di un film diretto da Alan Parker risalente al 2003. I protagonisti, un travolgente Kevin Spacey e una giovanissima Kate Winslet riescono a catturare l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

“The life of David Gale” è un film tutt’altro che semplice e che tratta un argomento ancora oggi molto sentito negli Stati Uniti. Finalmente disponibile su Netflix un film con protagonisti incredibili che catturerà completamente la nostra attenzione dall’inizio alla fine.

Trama

Il film ambientato ad Austin vede come protagonista David Gale, docente di filosofia e attivista contro la pena di morte.

Accusato dell’omicidio della sua amica e collega Constance, Gale aspetta il giorno dell’esecuzione in carcere. Chiede e ottiene la possibilità di essere intervistato dalla giovane giornalista Bitsey per raccontare la sua verità.

Attraverso le parole di Gale e, in seguito, ad alcune ricerche la giornalista si convince che questo sia effettivamente innocente.

La tesi della condanna ingiusta è confermata in seguito al ritrovamento di un video che svela le vere volontà della vittima.

La trama si snoda attraverso flashback che ripercorrono la vita di David Gale dall’apice del successo sino alla peggiore delle sventure.

Critica

Il film non convinse completamente la critica per via della trama macchinosa e, a tratti, un po’ inverosimile. Parte dei critici, infatti, ritenne che una trattazione così fantasiosa rischiasse di sminuire le intenzioni del regista Alan Parker.

Tuttavia, il film pur nella sua inverosimiglianza potrà aiutare lo spettatore a riflettere sulla tematica della pena di morte.

Un tema, ancora oggi, capace di dividere e oggetto di dibattiti negli Stati Uniti.