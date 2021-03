A tutti è successo di addormentarsi prima di trovare qualcosa da guardare su Netflix.

Orientarsi su un contenuto piuttosto che su un altro può risultare davvero difficile. Centinaia tra film e serie Tv rendono qualsiasi tipo di scelta quasi impossibile se non si sa esattamente cosa si vuole guardare.

Tuttavia, tra le centinaia di film di poco valore su Netflix si nascondono delle vere e proprie perle (leggere qui).

Finalmente è disponibile su Netflix il film che ha fatto sognare generazioni di romantici. Oggi si tratterà di un vero e proprio capolavoro uscito nel 1995 e diretto da Clint Eastwood. I cinefili avranno già intuito che il film in questione è “I ponti di Madison County”.

Un film che metterà tutti d’accordo grazie alla perfetta recitazione di dei due sublimi protagonisti e alla semplicità della sceneggiatura.

Trama

Si tratta di un film che rivisita l’opera omonima di Robert James Waller. Il film fu campione di incassi e si guadagnò anche l’attenzione della critica.

Entrato di diritto tra i migliori film sentimentali di sempre, vede sulla scena due mostri sacri di Hollywood: Meryl Streep e lo stesso Clint Eastwood.

La storia, ambientata in Iowa, inizia con il ritrovamento dei diari della protagonista Francesca Johnson. Attraverso questi diari si districa l’intera narrazione della breve conoscenza tra la protagonista e un fotografo giunto in città per fotografare dei famosi ponti coperti.

Il film è tutto basato su una vera e propria lotta interiore tra morale e sentimento fino a quando non si giunge a una sofferta decisione.

Scrivendo i suoi diari la protagonista non cerca giustificazioni per il suo comportamento in contrasto con la morale famigliare e il bigottismo imperante della provincia.

Seguendo il filo della storia si raccontano semplicemente gli eventi.

La vita va avanti, a prescindere da tutto, ma sono le scelte che ognuno compie a determinarne l’andamento.

Tutti coloro che amano le storie romantiche ma un po’ tragiche non potranno farsi scappare questo capolavoro.

Finalmente risolto, dunque, il problema di cosa guardare in Tv: è disponibile su Netflix il film che ha fatto sognare generazioni di romantici.