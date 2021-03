Sulle pagine di ProiezionidiBorsa si è frequentemente trattato di film e serie Tv che il Lettore non dovrebbe perdersi (leggere qui).

Oggi, dalla piattaforma Netflix ci sposteremo su Amazon Prime, la piattaforma di streaming collegata ad Amazon.

Questa piattaforma, oltre ad essere molto competitiva rispetto alle altre dal punto di vista del costo, ospita una numero di capolavori non indifferenti, come The X-FIles.

Oltre a questa serie cult ne troviamo anche un’altra che ha fatto la storia della serie Tv, ovvero “Desperate Housewives”.

Disponibile su Amazon Prime la serie Tv più innovativa di sempre

Si tratta di una serie creata da Marc Cherry che fece il suo debutto nel lontano 2004. Potrebbe sembrare una serie datata e non paragonabile alle nuove uscite ma, guardandola, ci si renderà conto che non è assolutamente così.

Si tratta di un prodotto rivoluzionario, una delle serie Tv più innovative di sempre.

Innanzitutto, fu la prima serie Tv che vide il cast principale composto di sole donne. Era la prima volta che si puntava solamente su donne, infatti la parte maschile del cast, per quanto importante, è principalmente di contorno.

Nel corso delle otto stagioni viene narrata l’evoluzione dell’amicizia delle quattro protagoniste: la stressata Lynette, la perfetta Bree, la viziata Gabrielle e la sentimentale Susan.

Tra intrighi, tradimenti, misteri, drammaticità e sentimento l’amicizia delle quattro viene messa a dura prova dagli eventi.

Trama

La storia è ambientata nella classica città di provincia americana con le villette bianche, i prati perfetti e famiglie apparentemente perfette. La vita delle quattro protagoniste viene sconvolta dal suicidio di una di loro, Mary Alice. Questo suicidio porta con sé intrighi e misteri che le quattro cercheranno di risolvere, a modo loro.

Uno dei fatti che ha fatto di questa serie una vera e propria novità fu la voglia di sperimentare generi diversi tra loro.

L’umorismo di base venne contaminato con elementi di mistero e drammatici. Non era un qualcosa di scontato per le serie Tv del tempo.

Puntata dopo puntata, tra un colpo di scena e un flashback, è impossibile non farsi completamente assorbire dalle vite delle quattro protagoniste.

Inoltre, un altro fattore importante è dato dalla crescita dei personaggi, il loro sviluppo molto coerente con i loro caratteri li rende molto realistici.

Si tratta davvero di una delle serie con protagoniste femminili più longeva della storia della televisione, una delle più viste al mondo.

È disponibile, dunque, su Amazon Prime la serie Tv più innovativa di sempre: non resta che correre tutti davanti allo schermo!