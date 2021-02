Nell’ultimo anno le nostre vite hanno subito un cambiamento importante. Dallo scoppio della pandemia abbiamo iniziato ad avere delle abitudini che, fino a solamente un anno fa, erano impensabili. Ci riferiamo ovviamente all’utilizzo della mascherina, ma non solo. La precauzione infatti non è mai abbastanza, e di conseguenza abbiamo iniziato a pulire qualsiasi cosa eravamo in procinto di utilizzare. Per questo tra poco daremo un consiglio utile in merito. Infatti disinfettiamo così la spesa appena arrivati a casa per mangiare in piena sicurezza.

Un piccolo accorgimento

Con il passare dei mesi abbiamo tutti imparato molto rispetto al nuovo virus che, ahimè, ci sta accompagnando ormai da tempo. Lo conosciamo e sappiamo bene i modi in cui si replica e si trasmette. Per questo, oltre alle mascherine, dobbiamo fare attenzione anche agli oggetti e alle superfici, in quanto anche questi potrebbero ospitarlo. Per questo è necessario ricordarsi di effettuare piccole operazioni di pulizia che potrebbero potenzialmente salvarci dall’infezione. Dunque disinfettiamo così la spesa appena arrivati a casa per mangiare in piena sicurezza.

La semplice soluzione di acqua e sapone

Ci siamo già occupati in passato di questo tema, spiegando come disinfettare la frutta e la verdura con l’aiuto dell’aceto. Per approfondire, si consiglia di cliccare qui. In questo articolo vogliamo proporre un’alternativa a questo metodo, e vedere come pulire altri materiali che siamo soliti acquistare. Dunque la prima precauzione è quella di utilizzare dei guanti usa e getta nel momento in cui andiamo a fare acquisti al supermercato. Nel momento in cui arriviamo a casa, sempre con i guanti indossati, posiamo le buste su un ripiano che, in seguito, andremo a disinfettare. Prendiamo una bacinella sterilizzata e riempiamola con acqua e sapone liquido.

Iniziamo a mettere a mollo la frutta che abbiamo acquistato e lasciamola riposare per qualche minuto. Dopodiché, sciacquiamola abbondantemente con l’acqua e asciughiamola per bene con della carta. Solo dopo aver disinfettato la frutta, passiamo ai contenitori in latta. Dunque barattoli di legumi ad esempio, ma non solo. Mettiamo anche questi a mollo nello stesso composto, attendiamo qualche minuto e asciughiamo con l’aiuto di un pezzo di carta assorbente o di un asciugamano. Gli altri materiali non indispensabili, come cartone e plastica, gettiamoli rimuovendo ovviamente prima il contenuto e inserendolo in bustine sterili. Infine rimuoviamo i guanti e gettiamoli nel cestino. Così facendo, noi e la nostra famiglia potremo mangiare tranquilli e in sicurezza. Quindi disinfettiamo così la spesa appena arrivati a casa per mangiare in piena sicurezza.