La nascita di un bambino comporta tante responsabilità, primo fra tutte la sua cura e igiene. La presenza di un neonato in casa ci porta a essere più attenti alla pulizia dell’ambiente in cui lo facciamo vivere. Sappiamo bene che i bambini sono molto sensibili alle infezioni, questo perché il loro sistema immunitario non è ancora pronto a combattere germi e batteri.

Oltre a igienizzare lo spazio in cui viviamo, bisogna prestare attenzione anche alla pulizia del biberon.

Molte mamme sono spesso indecise se utilizzare i classici detersivi o ricorrere all’utilizzo dei vecchi rimedi della nonna per disinfettare e pulire il biberon. Certamente i prodotti naturali risultano più innocui dei detersivi e in alcuni casi si rivelano anche efficienti.

Vediamo quali sono i metodi naturali che possiamo applicare per igienizzare il biberon.

Disinfettare il biberon è semplice e sicuro grazie a questi metodi naturali

Si dice che i vecchi trucchi della nonna non falliscono mai, anche nel caso della pulizia degli accessori dei neonati questi si rivelano sicuri.

Il primo metodo naturale indicato è a base di sale grosso e acqua.

Smontiamo il biberon separiamo il recipiente dalla ghiera e dalla tettarella. Sciacquiamo per bene sotto l’acqua calda e lasciamo poi asciugare su un piano asciutto e pulito. Fatto questo aggiungiamo il sale grosso avvitiamo la la ghiera e la tettarella e agitiamo energicamente. I granelli del sale sfregando le pareti del biberon elimineranno i residui di cibo e di germi che si sono depositati all’interno. A fine operazione smontiamo e laviamo nuovamente il biberon con acqua calda e lasciamo asciugare per il tempo necessario.

Non solo sale grosso ma anche bicarbonato

Alcuni di noi già utilizzano il bicarbonato per pulire e igienizzare a fondo la casa. Il suo potere disinfettante è ormai conosciuto dai più e anche in questo caso possiamo approfittarne per disinfettare il biberon del nostro bambino. Non solo per il biberon ma anche per gli oggetti e gli indumenti questo ingrediente è ideale per disinfettarli in modo semplice e sicuro.

Possiamo creare una pasta a base di acqua, mezzo bicchiere, 3 cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di limone. Grazie a questa pastella possiamo sfregare le pareti del biberon e gli altri componenti con l’utilizzo di uno scovolino. Laviamo poi con acqua calda e asciughiamo ogni parte del biberon accuratamente.

