In questo anno di emergenza sanitaria si è assistito ad una crescita vertiginosa di hobby ricreativi. Il tempo in casa a disposizione è aumentato e questo ha dato la possibilità di dedicarsi a passioni e attività totalmente sconosciute fino a poco tempo fa. C’è chi si è dato allo yoga, chi al giardinaggio. Chi ha sperimentato sui propri capelli (spesso con risultati poco convincenti) un talento da parrucchiere che non sapeva di avere. C’è chi si è dato alla cucina e non faceva altro che scambiarsi ricette da quarantena con gli amici. Insomma, in un qualche modo c’è stata un’esigenza di rinnovamento che è passata anche dalla scelta dell’hobby. Molto probabilmente, disegnare con la china è l’hobby giusto al momento giusto.

Che cosa è?

Il disegno con l’impiego di inchiostro a china ha una sua derivazione antica in Oriente. È un pigmento nero molto inteso, dopo l’asciugatura non perde la vivacità del colore e rimane brillante. Si ottiene dal carbone ed è permanente.

Cosa serve per disegnare con la china

Per disegnare con la china servirà prima di tutto l’inchiostro a china e una penna a china. Per disegnare è bene scegliere un blocco da disegno di carta spessa, bianca o color crema. Più il foglio è spesso e il tratto preciso, più sarà possibili evitare macchie addosso o sul disegno. Per iniziare e per farsi ispirare su internet ci sono tantissimi disegni a china da cui attingere per iniziare a imparare. Sennò, sempre su internet, si trovano video tutorial che spiegano passo passo come approcciarsi a questo favoloso mondo artistico.

Quale soggetto scegliere per disegnare con la china

Il tratteggio della china è molto espressivo e drammatico. Per questo il consiglio è quello di iniziare disegnano persone: la famiglia e gli amici andranno benissimo. L’importante è scegliere qualcuno che sia vicino in modo tale che possa farvi da modello. Solo un bravissimo osservatore può diventare un diligente disegnatore. Disegnare con la china è l’hobby giusto al momento giusto: non resta che iniziare!