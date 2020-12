Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il vinile è un supporto per la memorizzazione di tracce sonore che prende il nome dal materiale con cui è realizzato.

Nato negli anni ’50, ha avuto il suo momento di gloria fino agli anni ’70 quando poi, ha iniziato ad essere sostituito dalle musicassette e poi dai cd. Intorno agli anni ’90 smette di essere prodotto per il grande pubblico.

Dal primo decennio dei 2000 torna in auge e nel decennio successivo torna ad essere un prodotto d’élite.

Largamente acquistato da collezionisti, ha un suono particolare rispetto ai dispositivi digitali diffusi in commercio.

Per essere riprodotto è necessario il giradischi, ovvero un dispositivo elettrico sul quale verrà posizionato il disco in vinile. È dotato di una puntina che, scorrendo sui solchi del disco ne permetterà la riproduzione.

Come dicevamo, i vinili sono un prodotto ambito dai collezionisti anche perché ne sono esistono diversi in versione limited edition.

Individuiamo quali sono i dischi in vinile che non possono mancare in una collezione. Per possedere una collezione di grande valore e prestigio, questi non possono proprio mancare.

Vinili da collezione

The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, del 1973. Rimasto in classifica complessivamente per 18 anni, è uno dei dischi più conosciuti ed apprezzati della storia della musica.

Thriller di Michael Jackson uscito nel 1982, contiene il singolo omonimo che ha dato al cantautore la fama a livello mondiale. È il disco più venduto ogni anno nella settimana di Halloween.

Sticky Fingers dei The Rolling Stones, uscito nel 1971. Pur essendo uno dei loro migliori album non ebbe un’accoglienza entusiasmante, nonostante contenga al suo interno tracce come “Brown Sugar” e “Wild Horses”.

War degli U2, uscito nel 1982. Un vinile fresco e severo al tempo stesso. Contiene come traccia iniziale la celeberrima “Sunday Bloody Sunday” e il singolo “New Year’s Day”. Non può di certo mancare.

Nevermind dei Nirvana. La copertina è iconica già di per sé, con quel bambino che nuota per raggiungere una banconota da un dollaro. Sembra una scelta quasi scontata ma ha fatto la storia della musica con i brani “Smells Like Teen Spirit” e “Lithium”.

The White Album dei Beatles. Anno 1968. Nell’anno della contestazione, questo disco ha fatto scatenare milioni di persone con singoli come “Ob-La-Di, Ob-La-Da” ed “Helter Skelter”.

Per chiudere questo elenco dei dischi in vinile che non possono mancare in una collezione: A night at the opera dei Queen. Il singolo “Bohemian Rhapsody”, qui contenuto, nel 2000 è stato eletto nel Regno Unito “canzone del secolo”.

