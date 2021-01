Molte persone di struccano con il detergente e gli appositi dischetti. Quando hanno finito, la reazione spontanea sarebbe quella di gettare via i dischetti ormai pieni di trucco, considerati inutili. Ma se potessero diventare utili per addobbare con originalità il nostro appartamento? Dunque, abbiamo dei dischetti struccanti usati? Non bisogna farli finire nella spazzatura perché c’è un modo per usarli di nuovo! Possiamo creare infatti dei meravigliosi fiori artificiali con cui abbellire la nostra casa!

Il primo passo sarà quello di colorare i dischetti

Per nascondere lo sporco del trucco, bisognerà colorare i dischetti usati. Per farlo serviranno:

1 striscia di carta crespa colorata a piacimento;

2 barattoli grandi di yogurt;

1 spiedino da cucina;

Guanti in lattice.

Per prima cosa bisogna riempire i barattoli con dell’acqua calda e immergere subito la carta crespa con l’aiuto dello spiedino. Il tutto è da fare con i guanti. Quando la carta avrà stinto (ci vorranno circa una decina di minuti) andrà prelevata (sempre con guanti e spiedino!). E ora sarà il momento di inserirvi i dischetti per qualche secondo. Dopodiché li dovremo mettere ad asciugare su un piano, tutti distanti l’uno dall’altro. E ora vediamo come creare delle bellissime rose da decorazione.

I passaggi per dar vita ai fiori di dischetti

Per prima cosa, servirà un dischetto come base. Poi bisognerà prenderne un altro e piegarlo in quattro parti e su uno dei lati aggiungere della colla vinilica ripiegandolo poi nuovamente, andando a formare un triangolo. Sulla punta si dovrà aggiungere nuovamente un po’ di colla, attaccando il dischetto ripiegato a quello che funge da base. Bisognerà poi ripetere l’operazione con tutti i dischetti che serviranno a coprire per intero la base, disponendoli uno di fianco all’altro. Questo sarà il primo strato. Si dovrà passare poi al secondo strato, eseguendo le stesse identiche azioni con 5 dischetti da attaccare con la colla ai sottostanti. Ed ecco dei carinissimi fiori con cui abbellire le stanze della propria casa!

