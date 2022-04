Ogni tanto ci capita che la batteria del telefono ci abbandoni proprio sul più bello. Magari stiamo cercando di fotografare qualcosa di imperdibile o dobbiamo fare una telefonata urgente. Eppure vediamo calare inesorabilmente la percentuale della batteria.

Il fatto che questo succeda solo ogni tanto ci suggerisce che l’uso che facciamo del telefono ha un forte impatto sulla durata della sua carica. Questo potrebbe sembrarci scontato, ma spesso utilizziamo alcune funzioni del telefono senza volerlo. Sono proprio queste a “vampirizzare” ore preziose di batteria, che potremmo sfruttare in ben altro modo.

Vediamo di quali funzioni si tratta e come limitarle quando non ne abbiamo bisogno.

Tante funzioni sempre attive

Ogni minuto di ogni giorno il nostro telefono è sempre in funzione, anche quando ci sembra a riposo. Infatti, riceviamo continuamente notifiche di ogni sorta, dal momento che il cellulare è sempre collegato ad Internet. Questo servizio, però, consuma inevitabilmente energia.

Quindi, la quantità di notifiche che riceviamo riduce la durata della batteria. Questo dipende non solo dalle notifiche che consentiamo, ma anche dal numero di applicazioni in background.

Ci sono anche altre attività silenziose che il nostro telefono tiene sempre attive. In particolare, il nostro cellulare si collega al segnale GPS per individuare la nostra posizione. Inoltre, potremmo avere attivo anche il Bluetooth, hotspot e la NFC.

Disattiviamo subito queste funzioni del telefono per non scaricare la batteria senza motivo

Per limitare lo spreco di energia nel nostro telefono, la prima cosa da fare è entrare nelle impostazioni. Qui potremo scegliere quali applicazioni possono inviarci delle notifiche e in quali occasioni. Ci renderemo conto che il numero delle applicazioni che avevano questa autorizzazione potrebbe essere molto più alto del dovuto.

Dopodiché, selezioniamo le applicazioni che sono autorizzate a “lavorare” in background. Questo potrebbe anche essere un utile metodo per limitare il nostro utilizzo dei social. Infatti, grazie alle continue notifiche finiamo per entrarci molto più spesso, sprecando molto tempo della nostra giornata.

Dalla finestra che appare scorrendo dall’alto verso il basso, possiamo notare una serie di funzioni. Generalmente, quelle colorate sono attive mentre le altre sono momentaneamente disattivate.

Possiamo disattivare subito alcune funzioni senza pensarci troppo. Spegniamo quindi l’icona del Bluetooth e della posizione GPS. Potremo riattivarle solo nei rari casi in cui ne avremo bisogno.

C’è poi la NFC, quella tecnologia che ci consente di effettuare i pagamenti in cassa col telefono. Averlo sempre attivo potrebbe esporci a qualche furto di qualche malintenzionato tecnologico e in più consuma energia. Quindi, disattiviamo subito questa funzione.

Disattiviamo anche l’hotspot, che condivide il nostro segnale Internet fungendo da Wi Fi a chi ha la password specifica. Anche se nessuno si collega è comunque uno spreco di batteria.

Infine, ricordiamoci di spegnere anche i dati Internet quando ci troviamo in una zona con poco segnale. Infatti, il cellulare continuerà a cercarlo con impegno, scaricando la batteria inutilmente.

Nel lungo termine invece, preserviamo la vita della batteria evitando di caricare il telefono durante la notte.

