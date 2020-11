Il traffico in costante crescita e le condizioni precarie in cui versano alcune strade sono alla base di molti incidenti stradali. Le cinture di sicurezza sono il principale dispositivo in grado di preservare i passeggeri di un’automobile dalle conseguenze di un possibile incidente. Molti automobilisti, però, le considerano un intralcio e troppo spesso viaggiano senza indossarle. Per evitare questa abitudine pericolosa e illegale, le case automobilistiche dotano ormai tutte le vetture di un apposito segnalatore acustico.

In questo modo si evitano possibili dimenticanze e si disincentiva il mancato utilizzo volontario della cintura. Per aggirare questi dispositivi di sicurezza, alcuni automobilisti inseriscono il gancio di una cintura al posto della cintura vera e propria. In questo modo l’auto non emetterà alcun cicalino esponendo così il guidatore a seri rischi in caso di incidente. Sulla base di questo, disattivare l’allarme sonoro della cintura di sicurezza è legale?

Un dispositivo molto diffuso

Le statistiche parlano chiaro. Le cinture riducono sensibilmente le conseguenze in caso di incidente. Fino a 90 km/h chi non le utilizza ha il doppio delle possibilità di morire in un incidente. Una possibilità che decuplica in caso di sinistri ad una velocità superiore ai 90 km/h. I ganci utilizzati per silenziare il segnale acustico delle automobili sono, però, disponibili nei negozi. Insomma, disattivare l’allarme sonoro della cintura di sicurezza è legale?

Il fatto stesso che i normali negozi vendano questi dispositivi conferma che esistono alcune situazioni in cui utilizzarli è legale. Solo in alcuni casi, però, perché è sempre consigliabile utilizzare le cinture per aumentare la propria sicurezza in auto. Il D.L. 150/2006 prevede infatti sanzioni fino a 323 euro per chi non utilizza le cinture di sicurezza, con alcune eccezioni. I dispositivi utili a silenziare il cicalino sono legali solo in specifici casi. Non è possibile utilizzarli solo per presunta comodità o pigrizia.

Abbiamo visto che disattivare l’allarme sonoro della cintura di sicurezza è legale soltanto, però, in specifiche situazioni. La prima è relativa alle donne in gravidanza con apposita certificazione medica. Sempre con un giustificativo rilasciato da un presidio sanitario pubblico, anche altre patologie consentono di non utilizzare le cinture. Ai sensi dell’articolo 172 del Codice della Strada, ad esempio, i portatori di pacemaker non hanno questo obbligo. In conclusione, la normativa consente delle deroghe solo dietro prescrizione medica.

Non esiste quindi una specifica lista di patologie, anche se i problemi cardiaci ed eventuali situazioni causate dalla gravidanza sono i casi più frequenti. La deroga rimane sempre un’eccezione che espone comunque ai rischi dovuti alla circolazione sulle strade. La massima attenzione, dunque, è sempre consigliabile sia a tutela della sicurezza che del portafoglio. Non è infrequente, infatti, incorrere in sanzioni quando si è alla guida. Ne abbiamo parlato in un recente approfondimento.