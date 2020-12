Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa c’è di meglio di un profumatissimo risotto per iniziare bene il pasto? La nostra tradizione culinaria ci ha tramandato innumerevoli ricette per il risotto, dalle classicissime alle più originali (da provare il risotto porri e noci). Quasi ogni ingrediente si presta ad essere utilizzato nel risotto, e come le nostre nonne sapevano benissimo, di quello che cresce nell’orto non si butta via niente. Per questo hanno inventato una ricetta che non è solo gustosissima, ma anche salutare: il risotto all’ortica. L’ortica non è solo un’erbaccia. Le terribili foglie irritanti delle ortiche, infatti, conservano al loro interno innumerevoli nutrienti, primi fra tutti i sali minerali, il ferro e l’acido folico. Prima però, dobbiamo rendere innocue le sue foglie pungenti.

Vediamo quindi come disarmare l’ortica e prepararla in risotto per una profumatissima bomba di salute.

Come disarmare l’ortica

Per prima cosa dobbiamo “disarmare” l’ortica rendendo innocue le sue foglie pungenti. Per farlo esistono due metodi. Dopo aver raccolto l’ortica con attenzione (meglio indossare dei guanti da giardino), possiamo posizionare le foglie d’ortica tra due strofinacci puliti, e ‘stenderle’ con il mattarello. Il mattarello danneggerà le microstrutture delle foglie che iniettano nella nostra pelle la sostanza irritante, rendendo le ortiche innocue. Un altro metodo consiste nello ‘scottare’ le ortiche in acqua bollente per pochissimi secondi, in modo da disarmarle senza disperdere le loro proprietà nutritive. Una volta preparate le ortiche, siamo pronti per dedicarci al risotto.

Ingredienti

a) 200 gr di riso per risotti

b) una cipolla piccola

c) 100 gr di foglie di ortica

d) 1 litro di brodo vegetale (anche fatto col dado)

c) sale q.b.

d) olio q.b.

e) mezzo bicchiere di vino bianco

Preparare il risotto all’ortica per una profumatissima bomba di salute è facilissimo. Muniamoci di pentola capiente e antiaderente. Per prima cosa affettiamo la cipolla a velo e lasciamola soffriggere nell’olio fino a quando non si sarà imbiondita. Aggiungiamo il riso e lasciamolo rosolare per qualche secondo. Nel frattempo affettiamo le ortiche in piccoli pezzi con una lama a mezzaluna. Poi aggiungiamo in pentola mezzo bicchiere di vino bianco e le ortiche. Quando il vino sarà evaporato, cominciamo ad aggiungere poco per volta il brodo vegetale. Mescoliamo frequentemente. Verso fine cottura, saliamo a piacere. Quando il riso avrà raggiunto la consistenza giusta, serviamolo caldo e fumante. Buon appetito!