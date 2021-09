Come si dice normalmente quando si parla di capelli ribelli: “ogni riccio è un capriccio!”. Avere i capelli ricci ha il suo fascino, ma necessitano di molteplici cure ed attenzioni. Come sarebbe bello se si potesse, per un periodo duraturo di tempo, non pensare più a nulla di tutto ciò? Quindi scopriamo direttamente dall’Oriente un metodo infallibile per lisciare i capelli e dire addio ai ricci ribelli.

Di cosa stiamo parlando?

La “stiratura giapponese”, o meglio conosciuta come “metodo Yuko”, è una tecnica ideata a fine anni Novanta dalla famosissima hairstylist giapponese Yuko Yamashita. La cosa sensazionale di questa pratica è proprio quella che qualsiasi tipo di capello, anche quello tinto, può essere lisciato. Dal più crespo, al più ingestibile, si otterrà una chioma liscia e fluente e, per di più, persistente nel tempo.

Addirittura, questa tecnica è anche più efficace del classico lisciaggio alla cheratina e non indebolisce, né rovina, per nulla il capello. Questo perché viene utilizzata una piastra professionale in ceramica in concomitanza con un prodotto lisciante a base di soia e zolfo. Ciò permette di unire le molecole naturali di cheratina del capello fino ad ottenere un risultato da far invidia a tutti.

Direttamente dall’Oriente un metodo per lisciare i capelli e dire addio ai ricci ribelli

Con questa tecnica si ha la possibilità di mantenere i propri capelli lisci per circa 6 mesi. Seppur abbastanza costosa (il prezzo varia dai 300 ai 600 euro) la si può considerare come un investimento per il lungo periodo.

In tutta la sua durata, non si avrà necessità di andare dal parrucchiere risparmiando tempo e denaro per i soliti trattamenti settimanali. Inoltre, i capelli rimarranno liscissimi e setosi anche dopo la doccia o durante quelle fastidiosissime giornate umide che ci rovinano sempre la messa in piega.

Il trattamento si suddivide in tre fasi:

lavare ed asciugare perfettamente i capelli;

passare la piastra in ceramica per lisciarli;

suddividere i capelli in ciocche e passare il prodotto professionale specifico.

Dopo almeno 30 minuti di posa, il prodotto si asciugherà e si procederà con un ulteriore lisciaggio. Finito, i capelli risulteranno morbidissimi, setosi ed estremamente lisci.

Non esistono particolari rischi nell’utilizzo di questa tecnica. Gli accorgimenti, su cui porre la massima attenzione, sono solamente due. Come prima cosa, è importantissimo affidarsi solo a professionisti ed evitare il “fai da te”. Uno stiraggio sbagliato, o un prodotto non professionale, potrebbero rovinare per sempre i capelli. Inoltre, se la chioma è già stressata da altri trattamenti precedenti, si consiglia di attendere qualche mese prima di effettuare un ulteriore trattamento.